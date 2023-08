Impfarzt (59) richtete sich 2021 mit dringendem Appell an Patienten: Jetzt ist er selbst Tod!

Der Stuttgarter Frauenarzt Björn Kahoun ist gestorben. Im August 2021 postet er auf Facebook, dass er nach der Impfung eine Thrombose bekam, die er aber zum Glück rechtzeitig erkannte. In dem Post spricht er auch von dem Tod eines Freundes, der 8 Wochen nach der BioNTech Spritze verstarb. Da ein sehr alter Beitrag über den Arzt aktuell bei uns trendet, haben wir uns die Frage gestellt wieso? Wir stießen leider auf eine sehr traurige Nachricht, denn Dr. Kahoun ist plötzlich und unerwartet verstorben.

So. Traurig, aber wahr…..ein Freund, den ich geimpft habe, ist gestern verstorben.

(8 Wochen nach der zweiten Biontech. 52 Jahre, Nichtraucher, schlank. Lungenembolie. Exitus.)

Ich empfehle dringend allen Freunden und Bekannten, welche bei mir geimpft wurden, prophylaktisch 100 mg Acetylsalicylsäure (vulgo Aspirin) zur Thrombose-Prophylaxe einzunehmen. Nicht, wenn man ein Magengeschwür oder sonstige blutende Stellen hat! Bitte Absprache mit dem Hausarzt! Bitte an alle, die Ihr kennt weiterleiten!!!! Auch ich hatte eine Thrombose. Gott sei Dank rechtzeitig erkannt…..Und wer es sich leisten kann, geht zum Hausarzt und lässt die „D-Dimere“ bestimmen. Ist keine Kassenleistung, kostet 50-80 Euro. Am besten ein komplettes „Gerinnungs-Labor“. Das grüne Röhrchen. Damit kann man das Thrombose-Risiko abschätzen und gegen steuern.

Die Impfung fällt uns gerade mit Ach und Krach vor die Füsse……SCHEISSE!!!!! Ich könnte kotzen. Es tut mir nicht leid, denn ich habe mit bestem Gewissen geimpft. Auch mich selbst!