2. Leidet Jan seit seiner 3. Impfung an ALS? Die Krankheit würde innerhalb weniger Jahre zum Tod führen

Jan ist 3-fach gegen Corona geimpft – jetzt leidet er laut der Ärzte an ALS – die Krankheit ist unheilbar und führt innerhalb weniger Jahre zum Tod

Der SWR schreibt: „Fußballverein sammelt Spenden für erkrankten Mitspieler“. Weiter heißt es unter dem Video „Jan Lohrum leidet seit 2021 an einer Nervenerkrankung, dessen Ursache immer noch nicht geklärt ist. Sein Fußballverein in Bendorf hat ein Benefizspiel für Ihn ausgerichtet.“

Wichtig ist natürlich, dass wir viel für ihn einnehmen können, dass er auch ein bisschen Geld hat, um seine weitere Behandlung da durchführen zu können. Mannschaftskollege

Kein Wort davon, dass Jan 3-fach gegen Corona geimpft ist und seitdem an dieser Nervenerkrankung leidet. Erst wenn man das Video dazu anschaut, erfährt man, dass er an dieser seit der Impfung leidet.

Die Behandlung gegen die Nervenerkrankung von Jan zahlt die Krankenkasse nicht. Seit letztem Jahr sind er und seine Frau Eltern von Zwillingen. Katja ist im Mutterschutz und Jan kann nicht mehr arbeiten. Sie sind also dringend auf Geld angewiesen und freuen sich über das Benefizspiel. Beide sind sehr gerührt, dass der Verein dies für sie organisiert.

Diagnose: ALS?

Als die Symptome auftreten, wenden sich die beiden an die DKD Klinik in Wiesbaden. Der SWR Sprecher sagt zu der Schockdiagnose von Jan, dass dies ungewöhnlich in diesem jungen Alter wäre. Tödlich sei sie und ohne Heilungschancen. Der Bogen zur Impfung wird nicht gespannt. Nur beiläufig wird erwähnt, dass er geimpft wurde. Im weiteren Verlauf heißt es dann, dass Katja und Jan den Ärzten nicht glauben, dass er ALS hat, sondern einen Impfschaden.

Ja, also das hat uns auf jeden Fall den Boden unter den Füßen weg gerissen. Auf einmal wird einem gesagt, „ihr Mann hat ALS“ ja „könnte in ein paar Jahren sterben“. Da fällt man erst aus allen Wolken. Katja, Ehehfrau

Blutwäsche, glutenfreie und vegane Ernährung

Im Verlauf lässt er 3x eine Blutwäsche machen, was 10.000 Euro kostet. Er stellt die Ernährung um, isst nur noch glutenfrei und vegan. Dazu kommen dann noch teure Nahrungsergänzungsmittel.

Auch er lässt sich bei der Hagener Ärztin Prof. Leniger-Follert therapieren. Die kommt nicht zu der Diagnose ALS, sondern spricht einen Impfschaden an. Die Therapie soll die typischen Durchblutungsstörungen lindern.

Ich bin einerseits traurig, aber mittlerweile habe ich es verstanden, wie das System funktioniert, und es ist leider so in unserem Gesundheitssystem, dass es nicht akzeptiert wird und mittlerweile immernoch verschwiegen wird. Jan Lohrum

Jan wünscht sich Heilung und eine glückliche Frau, der Angestellte des SWR erwidert „es ist eine tolle Frau“. Jan hat Tränen in den Augen und quittiert dies mit einem stillen „ja“.

Wir wünschen dem jungen Vater für seine Zukunft alles Gute und möge er gesund werden. Es ist schön zu sehen, dass seine Frau ihm in diesen Momenten zur Seite steht und unterstützt.