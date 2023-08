3. Seit der 3. BioNTech-Spritze trägt sie (47) auch nachts ein Sauerstoffgerät – auf das Tote-Hosen-Konzert geht sie mit Rollator

Laut Westfalenpost ist ein Impfschaden ein „diffuses Krankheitsbild“, dass dem von Long-Covid ähnelt – sie ist 47 Jahre alt und leidet am Kapillarlecksyndrom, auch Clarkson-Syndrom genannt

52,1 Millionen Deutsche ließen sich die 3. Spritze geben, danach ließen sich noch 12,4 Millionen Menschen eine weitere Spritze geben. Katja Geueke-Hennemann (aus Schmallenberg, dreifache Mutter) betreibt ein Geschäft für Kinderkleidung und hat erst kürzlich ein weiteres auf gemacht. Doch das musste nun schon wieder schließen.

In dem Online-Magazin Südwestfalen Mag liest man zu ihrem Engagement während der Pandemie:

Mit viel Mut und Anpackermentalität schuf sie sich mit einer neuen Internetseite ein „digitales Schaufenster“ für ihre Modetrends und ist auch auf Social-Media-Kanälen, wie Facebook, Instagram oder WhatsApp aktiv. Zur Ausstattung gehören bei „ZICK ZACK“ seit einigen Monaten außerdem ein kleines Fotostudio, in dem Pullis, Kleider und Hosen ins perfekte Licht gerückt werden können, sowie eine moderne Kasse und ein digitales System, in dem alle Waren erfasst und verwaltet werden. Unterstützung hatten erhielt Katja Geueke Hennemann dabei von der anders. beraten GmbH aus Aachen, die sie unter anderem bei der Einführung des neuen Warenwirtschaftssystem begleitete.

Im Artikel der Westfalenpost heißt es heute zu ihrem Impfschaden:

Ein glücklicher Zufall, wie sich im Nachhinein herausstellt. Seit einigen Wochen schafft sie es endlich wieder, ein paar Stunden am Stück in ihrem Laden zu arbeiten, Freunde zu treffen oder über einen längeren Zeitraum das Haus zu verlassen. Die Konzentration wird besser, ein Buch kann sie leider immer noch nicht lesen. Das Geschäft in Winterberg musste sie schließen.

Ganz geschickt umschifft die Westfalenpost den Begriff des Impfschadens, denn der wurde mit der Covid-Spritze abgeschafft:

Was die beiden Frauen plagt, hat mittlerweile einen Namen: Post-Vac-Syndrom. Darunter leiden Menschen, die nach der Impfung gegen das Coronavirus ein oft diffuses Krankheitsbild entwickeln, das dem von Long-Covid-Patienten ähnelt. Beide Krankheiten haben gemeinsam, dass Betroffene häufig nicht ernst genommen werden, dass sie sich ohnmächtig fühlen, weil man ihnen nicht helfen kann oder will.

Sie vermutete eher eine Masken- und Brillenallergie als den Zusammenhang zur Spritze herzustellen.

Ich wurde am 14. Dezember 2021 geimpft, am 16. Dezember bin ich morgens mit einem zugeschwollenen Gesicht aufgewacht, hatte Augenschmerzen und von da an nahm alles seinen Lauf.

Woran leidet sie?

Versteckt unter einem Bild liest man dann ein Symptom ihrer Diagnose:

Im Text heißt es zu den Diagnosen:

In einem Tagebuch notiert sie alles: was sie isst, was sie trinkt, wie viel sie wiegt, den Blutdruck, ob sie den Lymphomaten (das Lymphdrainagegerät für Zuhause in Form einer Jacke und einer Hose) genutzt hat, wie lange sie am Sauerstoff-Konzentrator (auch nachts) gesessen hat.