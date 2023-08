Panikmache durch Medien: Big-Pharma arbeitet an angepassten Impfstoff – Auffrischungsimpfungen empfohlen

Da ist sie wieder, die sachte Panik, die bereits Ende August gesät wird. Man stellt sich ja schon die Frage, wer lässt sich nach 3 Jahren Pandemie ernsthaft im Sommer 2023 auf Corona testen? Mal davon abgesehen, was dieser Test am Ende überhaupt aussagt. Die Bild titelt: „Hausärzte raten zu Corona-Auffrischungsimpfungen“.

Auch das Robert-Koch Institut bringt sich mit seinem aktuellen Bericht in Stellung und warnt schon mal sachte. Bis zum 13. August wurden 2.400 auf Covid Getestete gemeldet. In der Bild heißt es „Das ist mehr als eine Verdopplung im Vergleich zur Woche bis 9. Juli, als es rund 1000 waren.“

Im RKI Bericht heißt es:

In der 32. MW 2023 wurden bislang 2.425 COVID-19 Fälle (laborbestätigt mittels Nukleinsäurenachweis oder Erregerisolierung) gemäß IfSG an das RKI übermittelt (Tab. 4).

Mit unter trägt nun EG.5 (Eris) Schuld daran, am 9.8. wurde die Variante ja schließlich auch von der WHO als „Variant of Interest“ eingestuft.

Interessant ist folgender Hinweis im Bericht:

Die Ärzte sollen also trotz Ferienzeit bloß nicht vergessen, die Menschen weiter zu testen – sonst könnte das Narrativ ja in sich zusammenfallen.

Und natürlich empfiehlt der bayrische Hausärzteverband, na was wohl „impfen, impfen und nochmals impfen“.