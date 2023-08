Wiederholungstäterin von der Leyen schließt größten EU-Vertrag mit Pfizer über 35 Milliarden Euro – SMSen dazu weiter geheim

35.000.000.000 Euro – so hoch ist der Impfstoffdeal, den von der Leyen im Geheimen abgeschlossen hat

Ein belgischer Staatsbürger (Frédéric Baldan) stellte Strafanzeige gegen von der Leyen, weil der Vertrag über die Impfstoffbestellung komplett im Geheimen und ohne jegliche Transparenz abgeschlossen wurde. In einem Leserkommentar wurde zur Klage von Frédéric Baldan am 16.7. der neueste Stand der Dinge berichtet. Die EU orderte (Anfang 2021) für alle EU-Mitgliedsstaaten 1,36 Mrd. Impfdosen (AstraZeneca, Johnson/Johnson und BioNTech/Pfizer). Laut ARD plusminus macht das bei 450 Mio. EU-Bürgern 3 Dosen pro Bürger. Im Frühjahr 2021 kommt es dann zu Lieferengpässen und die EU kommt beim Impfen nicht so schnell voran wie die USA oder Großbritannien.

Die Öffentlich-Rechtlichen berichteten schon einmal über das Thema – wir haben davon berichtet.

2 Verträge über 600 Millionen Dosen wurden mit Pfizer geschlossen

Ab diesem Zeitpunkt mischt sich nun Ursula von der Leyen ein, obwohl die EU bereits 2 Verträge mit BioNTech/Pfizer abgeschlossen hatte. Über diese wurden 600 Millionen Dosen bei Pfizer geordert.

Weiteren 3. Vertrag mit Pfizer über 1,8 Milliarden Dosen zu 35.000.000.000 Euro – abgeschlossen durch von der Leyen per SMS

Von der Leyen ordert weitere 1,8 Mrd. Dosen für 35.000.000.000 Euro. Das Besondere daran: diesen Vertrag hat von der Leyen über SMS und Telefonate eingefädelt. Das Ganze soll sie der New York Times erzählt haben, die darauf titelte „How Europe sealed a Pfizer vaccine deal with texts and calls“.

Wiederholungstäterin

Wie viele bereits wissen, hat sie diesen mit Albert Bourla (CEO von Pfizer) eingefädelt. Auch der Europäische Rechnungshof bestätigt dies und schreibt in einem Sonderbericht zu den Corona-Impfstoffen:

Dies war der einzige Vertrag, bei dem das gemeinsame Verhandlungsteam entgegen dem Beschluss der Kommission über die Beschaffung von COVID-19-Impfstoffen nicht in diese Verhandlungsphase einbezogen wurde.

Der Bericht und die Antworten der Europäischen Union ist am Ende des Beitrags als PDF zu finden. Wie der Vertrag zu Stande gekommen ist und zu welchem Preis, ist noch immer geheim. Frédéric Baldan ärgert, dass behauptet wird dass die SMSen nicht auffindbar sind, bzw. nicht öffentlich zugänglich sind.

Zwei mögliche Szenarien:

Sie hat die SMSen noch und hält diese bewusst zurück – nach belgischem Recht ist das strafbar, weil es sich um offizielle Dokumente handelt die offengelegt werden müssen

Sie hat diese gelöscht – das wäre ebenfalls eine Straftat

Das Verhalten ist nicht neu, bereits 2019 als deutsche Verteidigungsministerin, ließ von der Leyen SMSen verschwinden bzw. löschte diese (wir haben berichtet). Sie vergab Aufträge in Millionenhöhe an Beratungsfirmen – ohne dafür eine Ausschreibung zu machen. Der Untersuchungsausschuss forderte das Handy von ihr. Zufälligerweise wies ihr Ministerium sie dazu an, dass sie alle Daten auf dem Handy löschen solle.

Auch Alexander Fanta (Journalist, EU-Korrespondet von netzpolitik) fordert die Offenlegung der SMSen. Das ist sein gutes Recht, denn in der Grundrechte Charta der Europäischen Union heißt es (2000/C 364/01):

Artikel 42

Recht auf Zugang zu Dokumenten

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht auf Zugang zu den Dokumenten des

Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission.

Bislang hat er sie nicht bekommen und bemühte sich um Kontakt zur Ombudsfrau (Emily O’Reilly) – er reichte eine Beschwerde bei ihr ein. Auch sie hatte keinen Erfolg. Der Europäische Rechnungshof hatte auch keinen Erfolg, im Bericht heißt es:

Der Hof ersuchte die Kommission, ihm Informationen über die Vorverhandlungen zu diesem Vertrag (konsultierte wissenschaftliche Sachverständige und erhaltene Ratschläge, Zeitplan der Gespräche, Aufzeichnungen der Gespräche und Einzelheiten der vereinbarten Bedingungen) zur Verfügung zu stellen. Es wurden jedoch keine Informationen übermittelt.

Preis pro Impfstoffdosis stieg von 15,50 Euro auf 19,50 Euro

Weiter heißt es in dem Bericht, dass nicht einmal dem EU-Parlament die Dokumente offengelegt wurden. Im Bericht heißt es, dass 4 EU-Abgeordnete (u.a. Margrete Auken, Tilly Merz, Jutta Paulus (Die Grünen), Michelle Rivasi (Die Grünen) und Kimerly van Sparrentak) eine Klage beim Europäischen Gerichtshof einreichten. Auf dem eingeblendeten Dokument stehen allerdings 5 Namen. Zu Wort kommt in dem Bericht die Grünen Politikerin Jutta Paulus und fordert Einblick, denn es geht um sehr viel Geld. Vorgelegt wurde bislang nur ein Vertrag mit unzähligen Schwärzungen zu wesentlichen Punkten (wir haben hier und hier berichtet). Sowohl der Preis als auch die Haftungsregeln fehlen. Auch die New York Times klagt und fordert die Offenlegung. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen von der Leyen. Doch von der Leyen schweigt einfach weiterhin – und kommt bislang offensichtlich damit ducrh.

Wieso der Fall erst jetzt von den Öffentlich-Rechtlichen – über 2 Jahre später – aufgegriffen wird, bleibt ebenfalls unbeantwortet.