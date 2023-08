Krankenschwester (41) 3-fach gegen BioNTech geimpft hat Angst vor Autoantikörpern – es sterben lebenswichtige Zellen ab

Ihre 1. Spritze von BioNTech bekam sie im April, die 2. im Mai und die 3. im November 2021

Stefanie Bjelos (41, dreifache Mutter) ist Krankenschwester und dreifach geimpft. Sie leidet seitdem unter massiven Nebenwirkungen. Den Zusammenhang der Impfung sehen ihre behandelnden Ärzte bislang nicht. Die ersten beiden Impfungen bekam sie im Impfzentrum Soest. Die dritte Impfung verabreichte ihr die Hausärztin. All die Symptome, die bis hin zu einer Knieoperation führten, veranlassten sie allerdings nicht daran zu zweifeln.

Dabei habe ich mir noch nichts gedacht, habe es nicht mit der Impfe in Verbindung gebracht Stefanie Bjelos

Nach der zweiten Impfung setzten Kopfschmerzen und Taubheitsgefühle in den Fingern und Zehen ein

Anschließende Darmentzündung

Ein Sturz: „Ein Bein ist weggeknickt, danach musste ich am Knie operiert werden.“

Erst nach der 3. Impfung eskalierte die Lage:

Ausschlag, Quaddeln am ganzen Körper

Sie wurde auf ALS und andere Krankheiten getestet

vielfältige, schmerzhafte Symptome

Massive Kopfschmerzen

brennende Nervenschmerzen an Händen und Füßen

Störungen in der Motorik

Die Ärzte sahen aber keinen Zusammenhang mit der Impfung, erzählten was von Psychosomatik. Daher habe ich selber recherchiert. Stefanie Bjelos

In einem Urlaub wurden die Symptome dann so schlimm, dass sie einen Arzt aufsuchte, der ihr ein Nervenmedikament (Pregabalin) verabreichte. Im Artikel heißt es:

Dieses Pregabalin wurde nach einer Untersuchung im Januar 2022 in der Uni-Klinik Münster höher dosiert, führte aber zu heftigen Nebenwirkungen wie Benommenheit. An Arbeiten und Autofahren war nicht mehr zu denken. „Daher habe ich das Medikament ausgeschlichen, war ich doch nicht mehr Herr meiner Sinne.“ Das wiederum hatte aber eine Wiederkehr der schmerzhaften Symptome zur Folge, was einherging mit auftretenden Durchblutungsstörungen und sogar Thrombosen. „In meiner Verzweiflung habe ich die Charité in Berlin angeschrieben, bekam im März einen Termin“, führte ihre Odyssee durch die vielen Kliniken auch in die Hauptstadt.

Durchblutungsstörungen

Thrombosen

Kurzzeitgedächtnis hat gelitten

Manchmal stolperte sie, weil das Gefühl in den Füßen verlorenging

Eine Corona-Infektion verschlimmerte die Lage

Hilfe erhoffte sie sich durch eine Blutwäsche (15.000 Euro die nicht von der Krankenkasse übernommen werden), die ihr Blut von drei Auto-Antikörpern befreien soll. Da der Artikel vom 20.09.2022 ist, denken wir, dass sie besagte Behandlung bereits bekam. Die Immunapherese fand wohl im Dialyse-Zentrum in Hannover statt.

Mir wurde gesagt, je eher desto besser. Die Autoantikörper müssen so schnell wie möglich raus aus meinem Blut. Denn sie führen zu irreversiblen Schäden, sterben doch lebenswichtige Zellen ab. Stefanie Bjelos

Auch von Prof. Dr. Elfriede Leniger-Follert ist die Rede

Leniger-Follert ist am 20.09.2022 von der Impfung überzeugt und leitete das Testzentrum in Hagen. Im Artikel heißt es:

Die Ärztin, die das Corona-Testzentrum in Hagen geleitet hat, spricht sich für die Impfung aus, hat sich selber auch impfen lassen. Aber sie weiß eben auch von Menschen, die unter massiven Nebenwirkungen der Impfungen leiden. „Ich habe schon viele Impfschäden behandelt. Aber ich muss auch sagen, dass die Anzahl gegenüber den gut verlaufenen Impfungen relativ gering ist“, betont sie. Sie empfängt noch in diesem Monat Stefanie Bjelos zur Sprechstunde, und wird der Welveranerin neben der geplanten Blutwäsche auch die von ihr selbst entwickelte Methode ans Herz legen. Dabei geht es um eine intravenöse Injektion einer physiologischen Substanz und das Einatmen von Sauerstoff, um eine deutliche Verbesserung der Mikrozirkulation zu erreichen. Nach ihren Untersuchungen ist eine exakt berechnete Menge an Magnesium-Ionen geeignet, eine ungünstige Ladungsverteilung an den Gefäßmuskeln der kleinen Gefäße zu überwinden und diese damit zu erweitern.

Wir haben über die Ärztin erst gestern in einem Beitrag berichtet. Dort sagt sie: „Ich weiß, dass ich ein Verfahren habe, das vielen Long-Covid- und Post-Vac-Patienten helfen kann.“ Ob sie ihre Meinung und Einstellung zur Impfung mit 80 Jahren geändert hat – wo sie so lange in diesem System (Max-Planck-Insitut) gearbeitet hat?

Das ist meine letzte Chance. Ich kann mich doch nicht nur mit Medikamenten zuschütten. Dann bin ich nur noch zugedröhnt. Ohne ist es aber nicht mehr auszuhalten. Stefanie Bjelos

Wir wünschen Stefanie alles Gute für ihre Zukunft und gute Besserung.

Danke an den Leser für den Hinweis.