Fehlurteil: 3 Tage nach der AstraZeneca Spritze ist die Zahärztin (40) taub – Symptom wäre laut Pharmakonzern unbekannt

Im März 2021 lässt sich die Zahnärztin impfen und leidet seitdem an einem Hörschäden durch eine Thrombose im Ohr. Erst kürzlich berichteten wir hier über einem Fall, der ebenfalls gegen Astra-Zeneca gerichtet war. Zunächst wurde dieser vor dem Landgericht Hof verhandelt, mittlerweile wird er vor dem Oberlandesgericht Bamberg verhandelt: OLG Bamberg verlangt Gutachten wegen Darmvenenthrombose bei einer 33-Jährigen nach AstraZeneca Spritze. In dem Fall vor dem OLG Bamberg wird derzeit die Frage geklärt: Ob die wissenschaftlichen Aufklärungsblätter der Hersteller zum Zeitpunkt der Impfung überhaupt auf dem aktuellen Stand waren.

Die Tagesschau und der SWR schreiben zu dem gestrigen Urteil:

Deshalb forderte sie vom Impfstoffhersteller AstraZeneca 150.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz. Weiter heißt es bei der Tagesschau und dem SWR:

Zu Beginn des Prozesses im Juni hatten Vertreter von AstraZeneca argumentiert, Hörschäden seien bislang in keiner Studie als Nebenwirkung der Impfung erwiesen.

Anwalt ist Cäsar-Preller und der sagt, dass sich der Fall von anderen abhebe: Die Berufsgenossenschaft der Klägerin habe ihren Impfschaden schriftlich anerkannt, das sei eine große Ausnahme.

Das Handelsblatt schreibt:

Eine Begründung für die Abweisung der Klage gab das Gericht zunächst nicht, diese würde dem Anwalt der Zahnärztin schriftlich zugestellt. Die Kosten für das Verfahren würden damit bei der Klägerin liegen, so das Landgericht Mainz.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt der Klägerin, Joachim Cäsar-Preller, kündigte an, in die nächste Instanz vor das Oberlandesgericht in Koblenz zu gehen. „Die Enttäuschung bei mir und meiner Mandantin ist groß“, sagt Cäsar-Preller dem Handelsblatt. „Wir kämpfen weiter, es ist ein langer, steiniger Weg.“