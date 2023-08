DAK Studie – Rekordhoch der Krankmeldungen mit 61 % gegenüber dem Vorjahr

Vor allem in der Altenpflege und Kitabetreuung häufen sich die Krankmeldungen – kein Wort davon, dass 87% der Deutschen geimpft sind

Es haben sich also die Atemwegserkrankungen fast verdoppelt, so das Ergebnis einer Kurzstudie der DAK-Gesundheit. Husten, Schnupfen und andere Infekte haben Hochkonjunktur, denn diese sind von 17,2 auf 34,1 je 100 Beschäftigte gestiegen. Schon 2022 hieß es zu Atemwegserkrankungen: „Verantwortlich für das starke Plus sind vor allem die Atemwegserkrankungen, die um 172 Prozent zugelegt haben.“ Auffallend sind laut der Kurzstudie auch Erkrankungen wie: Muskel-Skelett- und psychische Erkrankungen – diese bedeuten nämlich 60 % höhere Fallzahlen. Im Durchschnitt fehlten die Beschäftigten von Januar bis einschließlich Juni fast zehn Tage mit einer Krankschreibung im Job. Die Grafik im Vorschautext von RabbitResearch haben wir nicht überprüft (links sieht man die %-Zahlen zu mindestens zwei Auffrischungsimpfungen vom Impfdashboard, rechts ist wohl eine eigene Darstellung in der Kurzstudie so nicht zu finden).

Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten fast verdoppelt

Atemwegserkrankungen waren für die Fehlzeiten der Beschäftigten im ersten Halbjahr 2023 so maßgeblich wie keine andere Erkrankungsart. Bei den Krankschreibungen wegen Husten, Schnupfen und anderen Infekten gab es fast eine Verdoppelung der Fälle – von 17,2 auf 34,1 je 100 Beschäftigte. Auch Krankschreibungen wegen Muskel-Skelett- und psychischer Erkrankungen waren deutlich häufiger als im Vorjahreshalbjahr (59 beziehungsweise 60 Prozent höhere Fallzahlen.)

Die DAK veröffentlicht nun Ende Juli 2023 interessante Zahlen, erinnert uns ein wenig an die BKK ProVita. Dazu gibt es sogar eine „DAK-Gesundheit Kurzstudie zum Krankenstand Erstes Halbjahr 2023“. Auf der Website heißt es dazu:

Im ersten Halbjahr 2023 gab es in Deutschland ungewöhnlich viele, krankheitsbedingte Arbeitsausfälle. Die Hälfte der Beschäftigten hatte bis Ende Juni bereits mindestens eine Krankschreibung. So eine hohe Quote (50,1 Prozent) wird gewöhnlich erst am Ende eines Jahres erreicht. Die Fallzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 61 Prozent. Im Durchschnitt fehlten die Beschäftigten von Januar bis einschließlich Juni fast zehn Tage mit einer Krankschreibung im Job. Das zeigt eine aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit. Insgesamt liegt der Krankenstand mit 5,5 Prozent deutlich über dem Vorjahreshalbjahr (2022: 4,4 Prozent). Es ist der höchste Wert, den die Kasse für ihre 2,4 Millionen erwerbstätigen Versicherten seit dem Start der Halbjahresanalysen 2013 gemessen hat. Im Branchenvergleich stehen die Personalmangelberufe Altenpflege und Kitabetreuung an der Spitze der Statistik. DAK

Besonders stark betroffen sei also der Bereich der Seniorenhilfe und bei der Kitabetreuung. In Letzterem galt zwar keine Impfpflicht, der Druck der auf die Mitarbeiter ausgeübt wurde war aber dennoch enorm hoch. Bei der DAK heißt es, dass im ersten Halbjahr 2023 besonders viel Fehlzeiten verzeichnet wurden. Der Krankenstand lag bei 7,4% und die DAK kommt dabei zum Schluss, dass im ersten Halbjahr von 1.000 Beschäftigten 74 krankgeschrieben wurden. Bei der Kitabetreuung war der Krankenstand mit 7,1% weit überdurchschnittlich hoch, schreibt die DAK.

Krankenstand bleibt seit 2022 auf hohem Stand

Schon 2022 hieß es in einer Pressmitteilung, dass der Krankenstand der DAK alleine im ersten Halbjahr 2022 auf 5,5% im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum, der bei 4,4% lag, stieg. Das sei der höchste Wert seit dem Start der Halbjahresstatistik vor zehn Jahren, teilte die Kasse mit. Offensichtlich bleibt er weiterhin auf diesem hohen Stand. Im Vorjahr ist übrigens ebenfalls schon über das ganze Jahr die Rede von 5,5%.

Hoffentlich hat sich Andreas Storm das gut überlegt solch eine Analyse in den aktuellen Zeiten durchzuführen. Bei dem Fall von Andreas Schöfbeck der bei der BKK ProVita nach 21 Jahren fristlos gekündigte wurde, war das aber ja etwas ganz anderes. Man darf in diesem Land nur nie die neuartige Corona-Spritze mit möglichen neuartig auftretenden Veränderungen in den Mund nehmen. Dann ist alles gut, sicher ist dann alles gut.

Unsere Analyse mit neuen Rekordwerten zeigt, dass der Krankenstand der Beschäftigten auch nach dem Ende der Pandemie ein wichtiges Thema für Unternehmen und Betriebe ist. Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit

Aber Andreas Storm hat auch schon die Lösung für den hohen Krankenstand der bei bestimmten Mangelberufen herrscht:

Hier müssen wir Berufsgruppen mit Personalmangel besonders im Blick behalten, weil Stress und Überstunden den Krankenstand hochtreiben können. So droht ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss. Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit

Ursache liegt für DAK klar auf der Hand

Natürlich sind die Ursachen für die DAK-Gesundheit klar, es liegt an einem Bündel an Gründen. Das wären das Nachholen von Infekten und Immunisierungen. Angeblich gibt es aber jetzt auch eine gestiegene Sensibilität dem Arbeitsplatz wenn man krank ist fern zu bleiben. Natürlich hat laut DAK-Gesundheits auch das neue Meldesystem Schuld daran, schließlich tauchen nun Krankschreibungen automatisch und zuverlässig in der Statistik auf. Wie war das dann vorher?

Die DAK-Gesundheit erklärt den Anstieg durch ein Bündel von Gründen: Zum einen kam es nach Ende der Pandemie zu einem Nachholen von Infekten und Immunisierungen. Zum anderen gab es in den Belegschaften eine gestiegene Sensibilität dafür, mit einer potenziell ansteckenden Erkrankung dem Arbeitsplatz besser fernzubleiben. Auch das neue elektronische Meldeverfahren spielt eine Rolle, da es sicherstellt, dass Krankschreibungen automatisch und zuverlässig in die Statistik der Krankenkassen eingehen.

