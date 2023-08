Keine Entwarnung für Sterbefallzahlen: Möglicher Einfluss der Genspritz-Kampagne?

Exakte Beschreibung des Verlaufs der Sterbefallzahlen zeigt das Unheil schreitet voran

Ein neues Konzept „angepaßte Winterberge“ ermöglicht die exakte Beschreibung des Zeitablaufs der Winterberge und Sommertäler der Deutschen Sterbefallzahlen zwischen 2016 bis heute Mitte August 2023. Die exakte Beschreibung des Verlaufs der amtlichen Sterbefallzahlen gelingt nur durch eine Erhöhung des langsam linear steigenden Basistrends der Sterbefallzahlen ab Mitte 2021 um 1.200 Sterbefälle je Woche von 18.600 auf 19.800 je Woche. Das sind erschreckende 6,4% erhöhte Sterbefallzahlen, die seit dem Höhepunkt der „Impf“-Kampagne beobachtet werden. Es sind bisher keine Anzeichen auf Besserung, also Rückkehr zum früheren niedriger liegenden Trend, erkennbar. Für das Jahr 2020 gibt es keinerlei Belege für eine Pandemie gemäß der korrekten klassischen Definition.

Konzept zur exakten Beschreibung des saisonalen Verlaufs der Sterbefallzahlen



Bisher wird versucht, den saisonalen Verlauf der Sterbefallzahlen mit hohen schmalen Winterbergen und breiten Sommertälern durch Modelle für periodische Vorgänge zu beschreiben, von einfachen Sinuswellen bis zu Transmission Line Modellen. Diese Modelle funktionieren sehr gut, solange exakt periodische Vorgänge untersucht werden. In der Realität der Sterbefallzahlen treffen aber die Grippe- und Erkältungswellen, die die Winterberge verursachen, mal früher und mal später ein, sind mal mehr und mal weniger hoch und breit, also eben nicht exakt periodisch. Das führt zu großen Abweichungen der exakt periodischen Modelle von den realen Zahlen. Ein anderes Konzept ist daher nötig.



Versuchen wir es mit folgender Hypothese: Bestehen die Winterberge Großteils aus vorgezogenen Sterbefällen, die dann naturgemäß im darauffolgenden Sommer nicht mehr versterben können und so die berichteten Zahlen absenken? Mathematisch könnte das folgendermaßen dargestellt werden: Der Winterberg wird beschrieben durch eine Gauss‘sche Glockenkurve exp(-t²/(2s²)) mit der Zeit t, hier immer in Wochen gerechnet. Deren drei Parameter Zeitpunkt t0 des Maximums, Höhe und Dauer (=2 x Standardabweichung s) werden für jedes Jahr separat an die realen Zahlen angepaßt.

Die naheliegende Annahme, daß die unangenehmen Wetter-Bedingungen in der Winterzeit zu vorgezogenen Sterbefällen führt, wird rechnerisch berücksichtigt und kompensiert durch ein Sommertal, beschrieben durch eine breite Gauss-Glockenkurve nach unten, deren Fläche der Fläche unter der Winterspitze gleichgesetzt wird. Die im Winter vorzeitig Verstorbenen fehlen im Sommer und senken die beobachteten Sterbefallzahlen. Die Gausskurve für den Sommer zentriere ich fest bei der Kalenderwoche 30 und nehme einen festen Wert 9 für die Standardabweichung s an. Diese untere Gausskurve ist relativ strukturlos und glatt, so daß Veränderungen dieser willkürlich gesetzten Werte keinen wesentlichen Einfluß haben, solange die Fläche erhalten bleibt.



Wenn das funktioniert, kann mit nur drei Parametern der typische Verlauf während eines Jahres, also die Saisonalität, der 52 Wochenwerte beschrieben werden. Darunter sollte additiv der langsam linear steigende Basistrend liegen.

Vergleich mit realen Zahlen

Hält diese Hypothese einem Test an realen Zahlen stand? Die wöchentlichen Sterbefallzahlen von Destatis [1], [2] schwanken oft stark von Woche zu Woche. Daher benutze ich den fünf Tage gleitenden Durchschnitt (GD 5) zur Glättung. Das Ergebnis ist hier als blaue Linie dargestellt. Ausgewertet habe ich die Daten bis 2023 KW 32, heruntergeladen am 22.8.2023.



Die Vorgehensweise kurz skizziert: Für jedes Jahr habe ich grob Höhe und Zeitpunkt der Winterberge aus der GD 5 Kurve abgelesen und als Start-Wert s=3 Wochen gesetzt. Für die drei Jahre 2021 KW 1, 2022 KW 1 und 2023 KW 1 treten Doppelspitzen auf, es sind daher je drei mal drei Parameter nötig. Das Feintuning, die möglichst gute Anpassung an die reale Zielkurve, habe ich dem Multiparameter-„Solver“ von Excel überlassen, der die vorgegebenen Startparameter so optimiert, daß die Summe der quadrierten wöchentlichen Abweichungen zwischen Modell und Realität minimal wird.



Wir sehen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen dem einfachen „angepaßte Winterberge“-Modell (orangefarbene Kurve) und den realen Zahlen, blau dargestellt. Tiefe und Verlauf der Sommertäler werden nur abhängig von den jeweiligen Flächen unter den Winterspitzen und ohne Zusatzparameter sehr gut getroffen. Eine auffällige kleine Abweichung: Um die KW 30 in 2018, 2019 und 2020 beobachten wir kleine kurze Spitzen der Sterbefallzahlen, möglicherweise hitzebedingte Sterbefälle. Diese sind im Modell nicht enthalten und werden daher auch nicht korrekt beschrieben.



Ein Maß für die Qualität der Anpassung ist die Wurzel aus der mittleren quadrierten Abweichung zwischen Fit und GD5. Sie sollte möglichst klein sein. Sie liegt bei 494 Sterbefälle je Woche, also 2,8% der rund 19.000 wöchentlichen Sterbefälle, was als sehr gut anzusehen ist.



Im Sommer des Jahres 2022 sehen wir zwei ungewöhnliche Spitzen. Die erste Spitze um KW 30 könnte wieder hitzebedingt sein, die zweite Spitze bei KW 40 dagegen fällt mit hohen viert- und fünft-Genspritz-Zahlen zusammen (roter Pfeil). Die Zahl der sogenannten Corona-„Impfungen“ je Woche [3] habe ich zur zeitlichen Orientierung als violette Linie hinzugefügt.



Sogar die niedrigen Sterbefallzahlen dieses Sommers 2023 passen quantitativ zu der großen Winter-Doppelspitze um 2023 KW 1.



Der wichtigste Punkt aber ist, daß diese sehr gute Beschreibung nur gelingt, wenn der leicht steigende Basistrend (orangefarbene Punkte) ab Mitte 2021 durch einen um fix 1.200 Sterbefälle je Woche höher verlaufenden Basistrend (kleine schwarze Punkte) ersetzt wird. Ohne diesen „Trick“ erreicht der Solver keine akzeptable Übereinstimmung zwischen Realität und Modell, s. Abb.3:

Das Qualitätsmaß, die Wurzel aus dem mittleren Abweichungsquadrat erreicht 908 Sterbefälle je Woche, das entspricht 4,8%, verschlechtert sich also auf fast den doppelten Wert.



Auch ein Versuch mit einem Basistrend, der ab Mitte 2021 linear mit höhere Steigung verläuft, führt zu ähnlich großen Abweichungen zwischen Modell und realen Zahlen (hier nicht dargestellt) und muß daher verworfen werden. Er kann insbesondere nicht das nur schwach ausgeprägte (=zu hoch liegende) Sommertal 2021 wiedergeben.

Zur Kontrolle: Eine genauso gute Anpassung findet der Solver auch für weniger stark geglättete Sterbefallzahlen, einem drei Tage gleitendem Durchschnitt GD 3, s. Abb. 4. Wieder ist hier der erhöhte Basistrend ab Mitte 2021 wesentlich für eine gute Übereinstimmung:

Die geringere Glättung macht die Streuung der Daten besser sichtbar, und die Spitzen werden schmäler (=schärfer). Da die Höhe gleichzeitig etwas gegenüber der Anpassung an den GD 5 steigt, bleibt die Fläche unter den Kurven nahezu gleich. Auch hier ist der ab Mitte 2021 um 1.200 Sterbefälle je Woche erhöhte Basistrend notwendig für eine gute Beschreibung der Realität.



Die Qualität, die Wurzel aus dem mittleren Abweichungsquadrat, ist mit 566 Sterbefällen je Woche (=3,0% der Sterbefallzahlen) fast genauso gut wie für den GD 5 in Abb.2.



Die niedrigen Sterbefallzahlen dieses Sommers 2023 passen quantitativ zu der Winter-Doppelspitze um 2023 KW 1. Sie sind daher leider kein Anzeichen einer Normalisierung in Richtung auf den früheren – niedriger liegenden – Trend, sondern sprechen für eine Fortsetzung des unheilvollen Trends ungewöhnlich hoher Sterbefallzahlen.



Die exakte Steigung des nach oben versetzten Basistrends, hier noch einfach übernommen von den „alten“ Trend, könnte künftig nach Vorliegen der Sterbefallzahlen für 2024 möglicherweise noch etwas verändert werden.

Zusammenstellung der Fitparameter

Die Parameter Zeitpunkt, Höhe der Winterspitze und Dauer der Winterspitze (2x s) sind ab 2017 in folgender Tabelle zusammengestellt:

Die Trendgerade der Sterbefälle verläuft bei 18.013 je Woche zum Zeitpunkt 2017 KW 1 mit einer Steigung von jährlich 130,5 je Woche und erreicht bei 2023 KW 1 den Wert 18.796 je Woche. Ab Mitte 2021 wird sie additiv um 1.200 je Woche nach oben geschoben, das sind 6,4% der Sterbefälle der alten Trendgerade.



Die Beschreibung erfordert zwar viele Parameter, aber jede Dreier- bzw. Sechser-Gruppe formt die Kurve nur jeweils während eines zugeordneten Zeitraums von unter zwei Jahren und hat keine „Fernwirkung“ auf zeitlich entferntere Abschnitte der Kurve.



Abschließend diese Daten anschaulich dargestellt:

Die beiden Komponenten der Doppelspitzen sind durch eine Umrandung umschlossen. Klar ersichtlich gab es in 2020 KW 9 keine „Pandemie“ gemäß der korrekten klassischen Definition, die Zahl belegt das eindeutig, aber die schwach ausgeprägte Grippewelle dieses Jahres wurde dennoch von der WHO und von Politikern und Medien als Komplizen genutzt, um der Bevölkerung Angst und Schrecken einzujagen.



Zeitpunkt und Dauer der Grippewellen der einzelnen Jahre sind hier skizziert. Die „Fehlerbalken“-Darstellung habe ich hier benutzt um die Dauer der Winterberge anzudeuten:

Wenn die erste Spitze früh eintrifft, z.B. schon am Ende des Vorjahres, dann folgt oft eine zweite, kleinere Spitze.

Zusammenfassung

Das neue Modell der „angepaßten Winterberge“ mit automatisch daraus berechneten Sommertälern ermöglicht eine erstaunlich gute Beschreibung des Zeitverlaufs der realen Sterbefallzahlen mit nur wenigen Parametern (drei, bei Doppelspitzen sechs, je Jahr). Die Anpassung gelingt aber nur, wenn der langsam linear steigende Basistrend ab Mitte 2021 um konstant 6,4% nach oben geschoben wird. Auf ein Jahr gerechnet ergibt dieser Versatz 62.400 unerwartete Sterbefälle, die „zufällig“?! mit und seit dem Höhepunkt der Genspritz-Kampagne (= die sogenannten Corona-„Impfungen“) auftreten.



Die Zahlen bestätigen erneut, daß im Jahr 2020 keine Pandemie im korrekten klassischen Sinn vorlag, und die fälschlicherweise damit begründete Panikmache nur ein politisch-ideologisches Täuschungsmanöver war.



Die Sterbefallzahlen im Sommer 2023 sind zwar niedrig, aber im Einklang mit dem Modell verursacht durch die vorhergehende hohe Winter-Doppelspitze (Abernte-Effekt), und können nicht als Anzeichen für ein Absinken der Sterbefallzahlen auf das frühere Normalniveau interpretiert werden. Daher keine Entwarnung, sondern es ist zu befürchten, daß die Sterbefallzahlen weiter ungewöhnlich hoch bleiben werden, insbesondere wenn man aktuelle Deutsche Krankenstands Zahlen [4] und Geburten [5] betrachtet.



Eine Fortschreibung des Modells in die Zukunft wird erst möglich, wenn die voraussichtlich auf uns zukommende Erkältungswelle Ende 2023 um etwa ein Drittel vom Spitzenwert der Sterbefälle abgesunken sein wird, so daß deren Spitzenwert, Zeitpunkt und Dauer abschätzt werden kann. Damit wird dann eine Prognose der Sommer-Zahlen 2024 möglich, vorausgesetzt, es treten keine Doppelspitze oder wieder viele Sterbefälle durch neue Genspritzen auf.

