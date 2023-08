Impfschaden Teil 6: Ingenieurin Manuela (35) erzählt – alle waren einstimmig der Meinung ich erzähle Quatsch

Manuela 35 Jahre alt und erzählt – Juni 2023

Fünf Betroffene sprechen offen über ihren Impfschaden, für deren Mut wir uns an dieser Stelle bedanken wollen, denn es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Manuela ist 35 Jahre alt und ist Ingenieurin für nachhaltiges Bauen. Bei der Videobeschreibung heißt es:

Diagnose Schilddrüsenkrebs – Ende April 2021 ließ sie sich als Krebspatientin impfen

Die Ärzte kamen auf sie als Krebspatientin zu und sagten ihr sie müsse sich impfen lassen. Da die Krebsdiagnose nur ein halbes Jahr vergangen war, war sie total verunsichert.

Sie dachte zuerst, dass sie die Impfung gut vertragen hat

Im Verlauf war sie müder als sonst (2-3 Wochen)

Sie war sehr gereizt, gestresst und depressiv verstimmt

Ich habe mich impfen lassen, weil ich im Herbst 2020 die Diagnose Schilddrüsenkrebs hatte und ich wurde operiert und hatte auch eine Radiojodtherapie. […] Es war halt eigentlich Angst von meiner Seite. Manuela

2. Impfung am 06.06.2021

Auch hier dachte sie, dass sie die 2. Spritze gut vertragen hat. 2 Wochen später am 17.06.2021 als sie in den Urlaub nach Albanien flog bekam sie Schlafstörungen, was sie so nicht kannte. Sie ist an sich eigentlich super sportlich und hatte auch nach der Schilddrüsenoperation viel Energie. Wieder in Deutschland zurück war sie beim Endokrinologen, der es auf die Schilddrüse schob und die Einstellung der Medikamente als Mitursache suchte.

Die Schlafstörungen häuften sich im Urlaub

Sie hatte im Urlaub keine Energie mehr

Sie bekam eine extreme Reiseübelkeit

Zyklusbeschwerden

Inneres Dauerstressgefühl (war wir angeknipst)

Bekam Ausschlag im Gesicht und Dekolleté – Nesselsucht, teilweise auch Quadeln

Nacken- und Schulterschmerzen

Schmerzen im Gesicht (sie vermutet Nervenschmerzen)

Nahrungsunverträglichkeiten

November 2021 ging es ihr am Schlechtesten

Irgendwann meinten die Ärzte dann, dass sie Antidepressiva ausprobieren solle. Ihre Hilflosigkeit und Verzweiflung wurde immer größer, weil sie wusste, dass psychisch mit ihr in Ordnung ist.

Aber auch alle um mich herum waren ja irgendwann auch der Meinung so „hmm ich glaub sie denkt sich das vielleicht wirklich aus oder naja jetzt ist es ja schon so lang wo sie spinnt, sodass ich dann eigentlich auf von meinem Umfeld gesagt bekommen hab, ich soll doch jetzt endlich das Antidepressiva nehmen. Manuela

Im November 2021 war die Hochzeit ihres Bruders, zu der sich eigentlich nicht gehen wollte. Sie ging trotzdem hin und versuchte sich nichts anmerken zu lassen, damit die Hochzeit ihres Bruder perfekt ist. Am nächsten Tag hatte sie einen Nervenzusammenbruch, weil sie von den Menschen dort unter Druck gesetzt wurde, das Antidepressiva endlich zu nehmen. Irgendwann nahm sie dies auch ein, es half aber nichts. Im Gegenteil, ihr Zustand verschlechterte sich.

Und am nächste Tag, weil ich mich an diesem Tag so zusammengerissen habe, damit die Hochzeit perfekt ist und es keinen Grund zur Sorge oder so gibt, habe ich am nächsten Tag einen regelrecht Nervenzusammenbruch gehabt. Weil alle einstimmig der Meinung waren, ich erzähle Quatsch, dass ich morgen endlich das Antidepressiva anfangen soll zu nehmen. Dann hab ich das auch irgendwann gemacht und ja Überraschung es hat auch überhaupt nichts gebracht. Manuela

Während Manuela über eine sehr verzweifelte Zeit spricht, laufen ihr die Tränen:

Symptome von Herzrasen, hoher Puls

Auf dem Weg zur Arbeit in ein Blutzuckerloch gefallen, dass sie fast bewusstlos wurde (einige Wochen am Stück)

Verwirrt, konnte sich nicht konzentrieren

Wortfindungsstörungen

Brainfog

Äußerliche Reize waren unerträglich (laute Geräusche und grelles Licht) – dies erinnert uns an das Schicksal der Journalistin Daniela Caviglia und Louisas

Eine private Ärztin behandelte sie dann in die richtige Richtung:

Darmsanierung

Ernährungsberatung

Nährstoffe wurden aufgefüllt (Nahrungsergänzungsmittel=Supplements)

IHHT-Behandlung (Höhentraining, spezielles Sauerstofftraining, das die Zahl intakter Mitochondrien wieder erhöht)

Booster Ende November 2022

Die IHHT Therapie hat bei ihr gut angeschlagen, zumindest was den Energiezustand bei ihr anging. Alle anderen Symptome bestanden weiter. Ab diesem Zeitpunkt dachte sie sich, dass es eventuell etwas mit der Impfung zutun haben kann, hatte den Gedanken aber immer wieder verworfen. Die Booster-Impfung löste keine Verschlechterung mehr aus, deshalb verdrängte sie den Impfschaden.

Im Herbst 2022 nahm sie erstmals Kontakt mit anderen Betroffenen über Social Media auf und fühlte sich erstmals bestätigt.

Neuer Nahrungsergänzungsmittelplan (Haar-Mineral-Analyse)

Passte Ernährung neu an

Von da an ging es bei ihr bergauf. Allerdings kann sie noch immer nur mit starken Schlaftabletten schlafen, weil sie Schlafprobleme hat.