Ökonomin Szech (43) warb für Impfprämie & stirbt Sängerin Pancur (54) tot in Wohnung gefunden!

Ned no amoi „Pfiat di“ sagn, ned no amoi neie Hufe aufschlagn, ned no amoi an Freind valian, ned no amoi an Kranz vazian. Spui für mi, spui no amoi für mi, weil nur du spüst so schee, i hea so gean hie. Du hast gsagt, du magst mi ned traurig sehn, also bin i stark für di – des kost mi fast as Lebn.

Andrea Pancur „Ned No Amoi