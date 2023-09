Impfschaden Teil 7: Nadja (34) – Ärzte wollen Nebenwirkungen unter Long-Covid laufen lassen

Also das war wirklich eine richtige Psychiatrie quasi, also ich war dann wirklich 9 Monate stationär. Ich habe meine Familie nicht mehr gesehen, nur am Wochenende. Meine Familie, also meine Kinder waren damals 9 und 11. Und von Vollblutmama zu nichts mehr, das war für mich die Hölle. Ich habe wirklich gedacht „ja so kann es einfach nicht weiter gehen, so läuft es nicht mehr, ich will so nicht weiter leben, aber ich muss weiterleben, muss kämpfen“ und deswegen habe ich auch nicht aufgegeben.

Nadja