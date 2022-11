„Kleiner Piks, Große Geste!“: österreichischer Politiker Van der Bellen erkrankt an Corona – geimpft war er!

Auf Twitter gibt der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekannt, dass er an Corona erkrankt ist. Und das obwohl er so fleißig Werbung für die „Impfung“ gemacht hat und das Gesetz zur Impfpflicht unterzeichnete. Vielleicht hat aber auch einfach nur die Boosterimpfung gefehlt?

Seinen ersten Piks hat er sich ja öffentlich verabreichen lassen, denn mit viel Stolz wurde dieser medizinische Eingriff zelebriert.

Ich habe heute meine Erstimpfung in einer Impfstraße der Stadt Wien erhalten. Es war nur ein kleiner Piks, schon war es vorbei. Das ist jetzt ein gutes Gefühl. Und die Impfung gibt Sicherheit. Ich hoffe, es gibt bald genügend Impfstoff, sodass alle sich impfen lassen können, die das wollen. Denn jede Impfung zählt und ist ein Beitrag zur Normalisierung. Damit wir uns hoffentlich bald wieder unbesorgt treffen, zusammensitzen und plaudern können. (vdb)

Je mehr Menschen einen vollständigen Impfschutz haben, desto besser! Darum und weil es viele Anfragen dazu gab, ist es am 26. Oktober in der Hofburg auch möglich, sich die 2. bzw. 3. COVID-19-Impfung abzuholen. Melden Sie sich jetzt unter www.impfservice.wien/corona für einen Termin an!