Fegebank (45, Grüne): „Da denkste, dass es jetzt mal gut ist mit dem ganzen Virenzeug und dann ist der Corona-Test positiv.“

Die zweite Hamburger Bürgermeisterin Katharina Fegebank (45, Grüne) ist schon wieder an Corona erkrankt. Im Januar erkrankt sie das erste mal an Corona und schrieb dazu auf ihren Social Media Kanälen, dass dank der Impfung ihre Symptome bisher mild ausfielen. Daher appellierte die Grünen-Politikerin: „Seid vorsichtig & bleibt gesund.“ Anscheinend war sie selbst aber gar nicht so vorsichtig oder wie will sie die erneute Erkrankung, trotz/wegen der Impfung nun noch rechtfertigen?

Da denkste, Du bist durch mit diesem ganzen Virenzeug und dann ist der #Corona-Test positiv Unser #Parteitag heute findet leider ohne mich statt. Hatte mich schon sehr auf Euch gefreut, liebe @GRUENE_Hamburg

. Wünsche Euch gutes Gelingen #lmvhh #lmvhh22 Katharina Fegebank

Wir haben ja auch erst kürzlich von der Corona Erkrankung der Hamburger Grünen-Chefin Maryam Blumenthal berichtet. In wieweit diese Gentherapie also vor was genau schützt, wissen zumindest selbstdenkende Menschen.