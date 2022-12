Mimikama veröffentlicht brisanten Faktencheck und stellt klar: „Nein, keine Wasserwerfer-Bilder aus Beijing“

Herzlichen Glückwunsch, sie schaffen es noch nicht einmal jetzt die bittere Ironie von der Realität zu unterscheiden

Zum Einstieg wählen wir diesen Post von Axel R., denn er bringt es mit wenig Worten auf den Punkt:

Lange Zeit war es Realität, dass auf friedliche Demonstranten nicht nur Wasserwerfer gerichtet wurden, sondern diese auch mit voller Wucht bei eisigen Temperaturen von der deutschen Polizei eingesetzt wurden. Die Menschen, die sich bislang für Diffamierung und Hetze bei Maßnahmenkritikern in Deutschland eingesetzt haben, feiern jetzt die Menschen in China, welche für Freiheit einstehen.

Wenn man sich in seiner eigens konstruierten Blase bewegt, scheint man nicht mehr unterscheiden zu können. Siehe der aktuelle Faktencheck von Mimikama.

Mimikama haben wir als Medium für seriöse Faktenchecks noch nie wirklich ernst genommen oder überhaupt nur daran in Ansätzen gedacht, diese Beiträge als seriös einzustufen, um sie für maßgebliche Entscheidungen in Erwägung zu ziehen.

Wie gut, dass sich das Medium nun selbst für gut recherchierte Faktenchecks disqualifiziert. Wer bittere Ironie von Ernsthaftigkeit nicht unterscheiden kann, braucht seinen halbherzigen Faktencheck auch nicht hinter einer Bezahlschranke verbergen. Die Intention scheint dem Team von Mimikama aber tatsächlich nicht einzuleuchten, dabei ist es nun wirklich nicht schwer zu verstehen, welche Intention dahinter steckt. Während die einen als Helden gefeiert werden, wurden die anderen als Schwurbler im eigenen Land denunziert, diffamiert und ausgegrenzt u.a. von Mimikama mit seinen halbherzigen Faktenchecks.

Die Medien haben über die Proteste des eigenen Volks geschwiegen und wenn berichtet wurde, wurden die Menschen geframed. Dass nun zu solchen Mitteln gegriffen werden muss, damit der Rest des Volks endlich aufwacht, scheint für das kleine Team von Mimikama immer noch nicht einleuchtend zu sein.

Dieser Twitter Post zeigt aber auch wie gefährlich es ist, sich weiter in der eigenen Blase aufzuhalten und die Grenze des Tellerands als Bedrohung anzusehen :

Für diesen Faktenchecks ernsthaft noch Geld zu verlangen, ist an Dreistigkeit kaum mehr zu übertreffen. Mit nicht viel Recherche kann Hans und Otto das selbst herausfinden. Dies als aufwändige Recherche mit kleinem Team verkaufen zu wollen, ist ja wirklich lächerlich. Vielleicht versucht sich das Team mal an einem Faktencheck unserer PEI Sicherheitsberichte. Wir würden uns freuen – kleiner Tipp ans Team, dauert Stunden 😉

Vielleicht macht es ja mit dieser Bildgegenüberstellung klick, wir wünschen es euch auf jeden Fall 😉