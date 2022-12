Wo bleibt die Entschuldigung & warum sind die Corona-Demonstranten in China eigentlich keine Querdenker?

Es kommt in Deutschland immer darauf an, wer etwas macht, denn auf China zeigen wir derzeit mit dem erhobenen Zeigefinger

Zwei Nachrichten, welche aktuell die Menschen beschäftigen. Der Mainstream thematisiert immer häufiger, die zu Unrecht ausgegrenzten, ungeimpften Menschen. Demgegenüber steht aber die vom Mainstream aufgegriffene Null-Covid-Politik von China. Der Protest gegen das Infektionsschutzgesetz am 18.11.2022 in Berlin wurde noch mit dem Einsatz von Wasserwerfern bekämpft. Gleichzeitig werden chinesische Demonstranten von den selben Menschen als Helden für die Freiheit gefeiert. Doppelmoral?

Auf die Entschuldigung können wir allerdings noch etwas länger warten, denn dieser aktuelle MDR „Artikel“ bezieht sich lediglich auf die Frage einer einzelnen MDR-Autorin Christiane Cichy. Beobachtet man die öffentliche Diskurslandschaft, dann stellt man schnell mit etwas Ernüchterung fest: eine Streit- oder gar Fehlerkultur gibt es in Deutschland nicht. Schauen wir uns zunächst ein aktuelles Video mit unserem Bundespräsidenten Steinmeier an:

Auch Nikolaus Blome fühlt sich dazu berufen seinen Senf hierzu abgeben zu müssen. Schon faszinierend, wie die Menschen nach Aufmerksamkeit lechzen und sich immer wieder durch derart unpassende Posts in den Mittelpunkt drängen müssen.

Wer erinnert sich noch?

Um sich, wenn man keinen Drucker zu Hause hatte, etwas ausdrucken lassen zu können, musste man in einem Geschäft einen Impfpass mit Personalausweis vorzeigen. Die Ausgangssperren sind hinlänglich bekannt, beispielsweise durch Martin, über den wir mehrfach berichtet haben. Dabei stellte sich jetzt Monate später heraus: diese war unzulässig. Zu erwarten haben Politiker, welche derartige Maßnahmen anordnen, nichts. Deshalb wird sich am Bewusstsein für dieses Unrecht auch nichts ändern, denn aufwändige Prozesse und Einsprüche wegen Bußgeldern musste ja nur das gemeine Volk auf sich nehmen.

Aber wie heißt es für Lieschen Müller: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!“. Könnte man das nun nicht all den Politikern entgegnen?

Allein uns ist im Privaten ein Fall bekannt, da musste sich ein Mann gentherapieren lassen, weil ihm sonst die Medikamente und die Palliativversorgung im Krankenhaus verweigert worden wäre (Ohne Impfung keine Behandlung? 5 Erfahrungsberichte bezeugen Ausgrenzung durch Ärzte & Schmerztherapie Hannover: Keine Behandlung für Ungeimpfte). Noch heute müssen ungeimpfte Menschen in bestimmten Krankenhäusern einen Corona-Schnelltest machen. Noch immer gibt es vielerorts die Maskenpflicht, obwohl hinlänglich bekannt ist, dass diese schädlich sind. Auch an diesem aktuellen Tagesschau Artikel kann man nun erkennen, dass das langsam bei den Öffentlich-Rechtlichen ankommt bzw. man einfach nicht länger das Offensichtliche leugnen kann:

Durch die Corona-Pandemie und das Tragen von Masken hätten viele Kinder nicht die Möglichkeit gehabt, ihr Immunsystem zu trainieren.

Wer der Geimpften hat sich für die Minderheit der „Ungeimpften“ eingesetzt und lautstark auf dieses Unrecht – wie es jetzt in China getan wird – hingewiesen?

Bild und Ton wurden bei der Tagesschau übereinander gelegt

Die Ausgangssperre, das Treffen von am Ende nur noch mit 3 ungeimpften Personen, das Herumlaufen mit einem Grundgesetz, was zu einem Bußgeld führte, das Sitzen auf einer Parkbank, das Verbot der Querdenken Versammlung in Berlin, .. und wer kennt ihn nicht den Weihnachtsmann aus Stralsund. Auch Ärzte behandelten keine ungeimpften Menschen mehr. Was bleib euch am meisten in Erinnerung und welche Erlebnisse habt ihr gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir wollen dem Vergessen gerne an dieser Stelle vorbeugen.

Das gibt es doch nicht. Nun versucht die chinesische Polizei, Demonstranten mit Abstandshölzern auseinander zu halten! Tim Röhn, Welt Chefredakteur

Tyrannei der Ungeimpften Montgomery Ärztepräsident