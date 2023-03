Alex ist Fahrdienstleiter bei der Bahn und schildert seinen Impfschaden: „Mein Immunsystem arbeitet gegen mich – ich bin im Arsch“

Alex V. schildert auf YouTube seinen Impfschaden. Aufmerksam wurden wir darauf durch einen Leserkommentar. Alex ist Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Seit über einem halben Jahr ist er zu Hause und arbeitsunfähig.

Zu Hause angekommen fiel ich meiner damaligen Freundin in die Arme und habe da erst realisiert, dass ich im Arsch bin. Alex V.

Ziemlich am Anfang des Videos bedankt er sich bei einigen Impfgeschädigten. Dasn sind die Impfgeschädigten, welche Blogs wie unseren weiterhin verteufeln. Aber offensichtlich erkennen diese Impfgeschädigten nicht, dass es ohne alternative Medien und Menschen, die monatelang den Kopf hingehalten haben, jetzt keine Chance mehr gäbe um derart Kritik zu äußern. Der Weg wurde durch viele mutige, einzelne Menschen geebnet, beispielsweise Michael Ballweg, der dafür seit fast 9 Monaten im Gefängnis sitzt. Oder Ärzte wie Prof. Bhakdi, welche vom Staat verfolgt werden. Aber auch friedliche Menschen, die es einfach nur gewagt haben auf der Straße zu demonstrieren und ihre Meinung zu sagen.

Er spricht an, dass es eine Zeit gab, zu der man sich nicht kritisch über die Corona-Impfung äußern durfte und wenn man das doch tat, wurde bei Social Media die Reichweite eingeschränkt. Er spricht davon, dass man zum Staatsfeind wurde, auch kritische Pressesprecher so sagt er, wurden ausgetauscht.

Wir möchten die Aussage von Alex V. mal kurz einordnen: man wurde nicht zum Staatsfeind, man ist aktuell ein Staatsfeind. Auch wurde hier nicht nur die Reichweite bei Social Media eingeschränkt, sondern es fanden Hausdurchsuchungen statt, persönliche Gegenstände wurden beschlagnahmt, auf Versammlungen wurden Menschen von der Polizei (teilweise) mit Gewalt (Schubsen, Treten und Schlagen) behandelt. Menschen werden hier in Deutschland ins Gefängnis gesteckt, weil sie politisch verfolgt werden, unter fadenscheinigsten Vorwänden. Auch ist es salonfähig gemacht worden, dass eine Minderheit ausgegrenzt wird. Um hier nur einen Teil von dem zu nennen, was uns bei Alex Aussagen durch den Kopf geht.

Ich möchte mich bei folgenden Menschen bedanken, die von Anfang an mutig waren und ihre Geschichte öffentlich gemacht haben. Sie mussten deswegen viel einstecken und ertragen. Felicia Binger, Nike Schmitz, Stefanie von Wietersheim, Tamara Retzlaff außerdem möchte ich mich bei folgenden Instagramkanälen bedanken, die sich für uns #Postvac Betroffenen stark gemacht haben. DANKE! Ich werde euch von meiner Erfahrung mit der Coronaimpfung berichten, wie ich dazu kam , wie ich sie vertragen habe, was die Folgen sind, wie ich versuche meine Gesundheit wiederherzustellen und was ich so erlebt habe in den letzen Jahren. Ich bin mir bewusst, dass dies ein kontroverses Thema ist, aber ich glaube, dass es wichtig ist, eine offene und ehrliche Diskussion darüber zu führen. Ich hoffe, dass meine Erfahrungen und meine Meinung zu einer aufgeschlossenen Diskussion beitragen können und dass wir gemeinsam einen Weg finden können, die letzten 3 Jahre aufzuarbeiten. Dieses Video soll kein Angriff auf Personen oder Institutionen sein, sondern vielmehr dazu dienen, eine offene Diskussion zu führen und unsere Stimmen zu Gehör zu bringen. Ich hoffe, dass ihr mir zuhört und eure Gedanken und Erfahrungen mit mir teilt. Vielen Dank für eure Zeit und euer Interesse. @Philine Conrad @Felicia Binger

Ich wollte wieder leben. An gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen, in Cafes, Restaurants, Discos gehen und auch meine Mitmenschen schützen. Aus Solidarität, wie es so schön hieß. Also entschied ich mich für den harmlosen, nebenwirkungsfreien Piks, wie ihn damals die Regierung beworben hat. Alex V.

Er spricht davon, dass er blind und naiv gegenüber Fakten war, die gegen die Impfung gesprochen haben. In seinem Bekanntenkreis gab es nur Geimpfte die es gut vertragen haben. Er dachte sich „machst es mal“. im August 2021 hat er sich in seine linke Schulter mit J&J impfen lassen. Nach 12 Stunden hatte er Schüttelfrost, schlimmste Gliederschmerzen und Kopfschmerzen, bei denen keine Schmerztabletten halfen. Der Druck in seinem Kopf bestand über Stunden und er war kurz davor den Rettungsdienst zu rufen.

Am nächsten Tag war es besser, aber fühlre Nadelstiche am ganzen Körper. Auch ein Kribbeln beschreibt er, welches den Großteil der Zeit wahrnehmbar ist. Eine Privatärztin diagnostiziert mit einem Bluttest Borreliose. Doch sein letzter Zeckenbiss liegt Jahre zurück. Ein weiterer Arzt erklärte ihm, dass es zum Überschießen des Immunsystems gekommen ist, das Immunsystem arbeitet gegen ihn – die Borreliose wurde reaktiviert. Laut Arzt könne er sich glücklich schätzen nicht im Rollstuhl zu sitzen, so wie ein anderer Patient.

Die Borreliose ist eine Krankheit, die durch Zecken übertragen wird. Sie wird auch Lyme-Borreliose oder Lyme-Krankheit genannt. Die Borreliose kann vielgestaltig und unterschiedlich schwer verlaufen und betrifft überwiegend die Haut, aber auch das Nervensystem, die Gelenke und das Herz können betroffen sein.

Ein braver Bürger war ich. Habe jeden Tag die Nachrichten verfolgt, wusste über alles Bescheid und wollte das Gesundheitssystem, welches angeblich stark überlastet war, nicht noch zusätzlich belasten. Alex V.

Gute Besserung wünschen wir Alex V. Wir wünschen aber auch allen Soldaten, welche immer noch einer Duldungspflicht unterliegen, starke Nerven. Den Menschen im Gesundheitswesen, welche sich immernoch mit Bußgeldern herumschlagen müssen, weil sie sich nicht impfen haben lassen, viel Geduld. Und den Ärzten, wie Dr. Schieffer, die sich Menschen wie Alex V. annehmen, sprechen wir Mut zu, damit sie endlich die Wahrheit sprechen und nicht davon, dass das Immunsystem einfach nur falsch abgebogen ist.

Dass viele Menschen erst jetzt erkennen, dass wirklich gute Ärzte sehr selten sind und wenn meist Privatärzte sind, zeigt, wie wenig die Menschen sich mit ihrer Gesundheit bislang befasst haben. Entscheidungen von anderen wurden brav abgenickt oder diese nur im Ansatz zu hinterfragen.