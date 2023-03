Staatsanwaltschaft lässt sämtliche Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ballweg fallen – Ballweg: „Ich bin erfreut. Die Wahrheit kommt immer ans Licht.“

Wir haben erst über den Fall von Michael Ballweg berichtet – Erstmals berichten Medien über die politische Verfolgung und Inhaftierung von #FreeBallweg – seit Juni 2022 ist er in Haft!. Achtung, Reichelt berichtet heute erneut über Michael Ballweg. Heute Morgen hatte der Anwalt Löffler die Einstellung des Verfahrens im Postkasten, somit sehe er keine rechtliche Basis mehr für die Inhaftierung.

Ich hatte die Einstellung heute Morgen in der Post. Hinsichtlich der Anklage ist jetzt erst recht schleierhaft, was die konkreten Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sein sollen. […] Nach dieser Einstellung sehe ich keinerlei rechtliche Basis mehr für die Inhaftierung von Michael Ballweg. Reiner Löffler

Michael Ballweg wurde von einem anderen Mitglied des Juristen-Teams über die Einstellung der Geldwäsche-Ermittlungen telefonisch informiert. Laut Rechtsanwalt Ralf Ludwig sagte Ballweg zur Wendung: „Ich bin erfreut. Es zeigt sich, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt.“ Die Gründe für die fraglichen Ein- und Auszahlungen habe Ballweg dem Richter bereits in der ersten Haftprüfung am 15. August 2022 ausführlich dargelegt, so Ludwig.