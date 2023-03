Rechtsstaatliche Prinzipien in Deutschland? 255 Tage Haft für Querdenken-Gründer – jetzt wird Anklage erhoben!

Der Vorwurf lautet: 640.000 Euro Spendengelder, für angeblich private Zwecke

Im Telegram Kanal von Querdenken 711 kann man lesen, dass der Haftprüfungstermin vom 23.03.2023 aufgehoben wurde. Der Grund: es wurde Anklage vor dem Landgericht erhoben. Voraussichtlich Anfang April wird der Termin wohl festgesetzt werden, genaueres ist aber noch nicht bekannt. Der ehemalige Bildchef Reichelt („Achtung, Reichelt!“), bekam von den Anwälten von Michael Ballweg nähere Auskunft.

Rechtsanwalt Siemund schildert die Vorgehensweise deutscher Staatsanwälte wie folgt (siehe auch unser Beitrag):

Diese Staatsanwälte sind nicht Willens oder nicht in der Lage […] zu schauen, was entlastend für die Menschen an Material hervorzubringen ist, um sie von beispielsweise Schuldsprüchen, wegen gefälschten Impfausweisen oder sonst irgendwelchen Dingen, freizusprechen. Denn die Leute haben Angst, die das so machen. Die machen keinen gefälschten Impfpass aus Daffkes, sondern die machen das deswegen, weil sie Angst haben und nicht anders wissen, wie sie ihren Job behalten sollen.