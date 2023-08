Sven (57) stirbt an Herzversagen, Marius (40) an Hinterwandinfarkt und Joachim (63) liegt tot in Wohnung

57-Jähriger stirbt bei einer Kayaktour an Herzversagen, 40-Jähriger stirbt in der Badewanne an Hinterwandinfarkt und Joachim (63) liegt tot in der Wohnung – wie wahrscheinlich war es, dass alle drei geimpft waren?

Sven Lemiss war Chef der BIM, welche dem Land Berlin gehört. Über 5.000 landeseigene Immobilien werden dort verwaltet. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Mann geimpft war? Wurde bei der Obduktion auch die Ursache für den plötzlichen Herztod untersucht? Prof. Burkhardt sagte einst, dass Obduktionen, welche im Zusammenhang mit Impfungen durchgeführt werden, sehr schwer seien. Hierbei zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen sei anspruchsvoll. Wie stellt es sich also dar, wenn ein Pathologe wenig Erfahrung in diesem Gebiet hat und hier nun eine Obduktion durchführen muss? Wie verlässlich und vertrauenswürdig ist dieses Ergebnis?

Der Geschäftsführer der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), Sven Lemiss, ist während einer Kajaktour den plötzlichen Herztod gestorben. Das ergab nach Informationen des Tagesspiegels die gerichtsmedizinische Untersuchung.

[…]

Die Leiche des 57-Jährigen war am 4. August tot aus dem Langen See in Höhe Schmöckwitz in Treptow-Köpenick geborgen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, sahen Passanten eine Leiche im Wasser treiben. Sie riefen gegen 8 Uhr die Feuerwehr. Laut Polizei wurde Lemiss unweit der Stelle gefunden, wo dieser am 1. August sein Boot zu Wasser gelassen hatte. Zeugen sahen später sein leeres Kajak auf dem Fluss treiben und alarmierten die Beamten. Die BIM gehört dem Land Berlin. Sie verwaltet mehr als über 5000 landeseigene Immobilien. Lemiss leitete das Unternehmen seit 2006. Die Geschäftsführung wird vorerst allein von Birgit Möhring übernommen, mit der sich Sven Lemiss seit 2015 die Leitung teilte. tagesspiegel

Auch Marius (40, Vertriebler für Fotovoltaikanlagen) stirbt an einem Hinterwandinfarkt

Vor einem Jahr ließ sich Marius durchchecken, weil sein Vater mehrere Herzinfarkte hatte (geimpft?). Laut Frau war er bislang top fit. Er kam wohl von der Baustelle und bekam laut ihr „plötzlich Schulterschmerzen“ und „schob es auf die Anstrengung“. Marius lässt sich ein Bad ein. Laut dem Bild Artikel wurde ihm wohl schlecht und er musste sich übergeben. Währenddessen liegt die Frau allerdings bei der Tochter und kuschelt mit dieser, schläft ein und am Morgen findet sie ihren Mann tot im Bad.

Dabei war er immer fit. […] Es war ein Hinterwandinfarkt. Die Ärzte sagen, dass seine Arterien innerhalb kürzester Zeit verkalkt sind. Wiebke, Wittwe

CSD (Stuttgart) und LSBTTIQ Aktivist des Zentrums Weissenburg Joachim Stein mit 63 Jahren gestorben

Ein etwas älterer Fall vom Februar diesen Jahres ist ebenfalls sehr mysteriös. Denn eigentlich sollte Stein bei einem Treffen erscheinen, fehlte allerdings. Der Vorstand verständigte die Polizei und die fand ihn leblos in der Wohnung. Trotz Notarzteinsatz verstarb er. Was war geschehen?

Am Sonntag feierte das LSBTTIQ-Zentrum Weissenburg im Heusteigviertel seinen 27. Geburtstag. Joachim Stein, dessen „Baby“ dieser Treff war, fehlte an diesem Tag – sonst war er immer da, auch um Küchendienste zu übernehmen. Telefonisch war der Gründungsvater des Zentrums nicht zu erreichen. Der Vorstand machte sich Sorgen und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden den 63-Jährigen leblos in dessen Wohnung. Ein Notarzt brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Stuttgarter Nachrichten

Vielleicht kann uns jemand trotz der traurigen Nachrichten erklären, was „LSBTTIQ” bedeutet?

Natürlich sind das alles Todesfälle die plötzlich und unerwartet geschahen und in keinem Zusammenhang mit irgendetwas Neuem stehen. Wir bitten Sie also, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Im übrigen liegt die Impfquote in Deutschland bei 87,0% und es sind 9 Millionen Erwachsene ungeimpft.