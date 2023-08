Impfschaden Teil 2: Birgit (47) – HPV Viren wurden durch Impfung aktiviert, sie hat Angst vor Krebs

Birgit 47 Jahre alt erzählt – Juni 2023

Fünf Betroffene sprechen offen über ihren Impfschaden, für deren Mut wir uns an dieser Stelle bedanken wollen, denn es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Birgit ist 47 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie arbeitet in ihrem eigenen Dienstleistungsunternehmen für den Gesundheitssektor, im Dialysebereich. Bei der Videobeschreibung heißt es:

Impfstoff unbekannt

Der Druck sich impfen zu lassen stieg stetig. Tätig ist sie zwar im Gesundheitssektor allerdings eher im Managementbereich. Sie machte also einen Termin für ein Beratungsgespräch mit einem Arzt in München, was sich im Nachhinein als sehr schlechte Erfahrung herausstellte. Der Arzt stellte sie und ihre Angehörigen als Minderbemittelt dar – laut ihr war er extrem beleidigend und anmaßend. Sie lässt sich in diesem Zuge, von dem Arzt, weil dieser den Impfstoff vorrätig hatte, impfen. Sie sagt dazu „da bin ich einfach dann schwach geworden“.

Zum Thema Impfen hatte ich eigentlich immer schon keine gute Einstellung und für ich war eigentlich klar, ich lasse mich nicht impfen. Birgit

Bei einer Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt stellt sich dann heraus, dass sie die höchste Gebärmutterkrebsvorstufe hat. Daraufhin wurde ihr die Gebärmutter entfernt.

Symptome nach der ersten Impfung

Anfangs nur Schwindel

Nach zwei Wochen heftige, diffuse Kopfschmerzen

Durchgehend Übelkeit und Schwächegefühl – über 6-7 Wochen

HPV Viren durch Impfung aktiviert

Darauf folgte eine Biopsie – diese ging aber schief, weil sie extreme Blutungen bekam

Von-Willebrand-Symptom (Blutstillungsstörung)

Februar wurde ihr die Gebärmutter entfernt

Nach der ersten Impfung bekam sie eine Impfunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt

Kann sich nicht am Stück konzentrieren und vergisst Sachen

Gastrologisch ist alles abgeklärt worden – ihr ist aber ständig übel, mit dem Essen wird es schlimmer

Sport kann sie keinen machen

Mit dem Hund kann sie nur 15-20 Minuten spazieren gehen

Entzündungswerte sind erhöht

Autoantikörper sind erhöht (Rheumafaktor und Schilddrüsenwert erhöht)

Sie nimmt nun 12-13 Tabletten und fühlt sich jeden Morgen als hätte sie nicht geschlafen. Morgens trinkt sie Kaffee mit Kokosöl und Weidebutter. Der Fachbegriff dafür lautete wohl „Bulletproof Coffee“. Der hält sie dann einige Stunden fit, allerdings übernimmt der Mann die Bürotätigkeiten. In zwei Wochen lässt sie eine neue Blutuntersuchung machen, bei der die Spike-Proteine gemessen werden. Sie sucht noch nach einer passenden Therapie um das „Zeugs“ loszubekommen.



Ich habe natürlich große Angst. Es ist so, dass in meiner Familie sehr viel Krebs vorherrscht. Also wirklich von allen Seiten mütterlicherseits und meine Mama ist ja an Krebs gestorben. Großmutter, Opa, mein Vater hat Krebs gehabt. Es ist natürlich die Angst, weil ich hab ja ganz wenig Abwehrkräfte oder meine Zellen können keine Viruse, Krebszellen mehr abwehren. Das ist bei mir wirklich im untersten Bereich beim Blutbild. Birgit

Deshalb isst sie keinen Zucker mehr und verzichtet auf Gluten, sie ernährt sich generell vegetarisch. Sie ist in einer Gruppe mit weiteren Impfgeschädigten aktiv und erzählt von einer Frau die dauerhaft Kopfschmerzen hat. Dabei empfindet sie ihr Schicksal schon wieder als positiver, weil sie stundenweise doch noch ein paar Dinge erledigen kann. Sie hat für sich beschlossen, positiv zu denken. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre Genesung und für die Zukunft.

