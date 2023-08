Impfschaden Teil 1: Ramona (28) Klinikangestellte hat Angst ihren 30 Geburtstag nicht mehr zu erleben

Ramona 28 Jahre alt erzählt – Juli 2023

Fünf Betroffene sprechen offen über ihren Impfschaden, für deren Mut wir uns an dieser Stelle bedanken wollen, denn es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Ramona ist 28 Jahre alt und Büroangestellte in einem Klinikum. Bei der Videobeschreibung heißt es:

Mit ihrem Impfschaden ist sie alleine gelassen worden. Sie ließ sich in dem Glauben impfen, dass sie sich und ihr Angehörigen davor schütze und derPandemie ein Ende setze.

1. Impfung Februar 2021 – Astra Zeneca

Am 18. Februar 2021 ließ sie sich mit AstraZeneca impfen. Sie hörte von Menschen, dass es Nebenwirkungen gebe und der Impfstoff nicht erforscht sei, ernst nahm sie dies aber nicht. 3-4 Tage nach der Impfung waren die Reaktionen vorbei. Bei Reaktionen meint sie, dass sie 2-3 Tage im Bett lag, mit starken Gliederschmerzen, Fieberschüben und „so Reaktionen“ wie sie sie noch bei keiner anderen Krankheit hatte. Sie schaffte es nicht einmal zur Toilette. Zu dieser Zeit befürchtete sie noch nichts.

2. Impfung – BioNTech

Zwei Wochen nach der BioNTech Impfung wachte sie nachts mit starkem Herzrasen, Herzstechen und schwitzend auf. Sie dachte sich „was ist jetzt los“. Das Krankenhaus konnte sich dies nicht erklären, die Standardmarker waren unauffällig. Wochen und Monate hielten die Beschwerden an. Egal welchen Arzt sie kontaktierte, keiner konnte es sich erklären. Etwas greifbares wurde nie festgestellt. Der Entzündungswert im Blut war allerdings dauerhaft und unerklärlich erhöht.

Erhöhter Entzündungswert

Ausbleiben der Periode

Gewichtsabnahme (8kg)

Wenn ich zurück könnte, würde ich mich heute nicht mehr impfen lassen. Ich habe seit 2 Jahren keine Lebensqualität mehr. Ich habe manchmal die Befürchtung, dass ich meinen 30. Geburtstag nicht mehr erlebe. Ramona

3. Impfung – Moderna

Im November 2021 (mehrere Monate nach der 2. Impfung) flachten die Symptome ab. Sie spricht im Interview die einrichtungsbezogene Impfpflicht an. Sie hatte Angst, dass sie ihren Job verliert. Teilweise dachte sie, dass die Impfung vielleicht gar nicht an ihren Symptomen schuld sei – sie wollte es nicht wahrhaben.

Unsere Reise geht unendlich weiter; wir werden nicht gesünder, sondern wir werden kränker mit der Zeit…. Die Zeit wird unser Feind. Manchmal kann der stärkste Körper nicht mehr mitmachen und irgendwann bricht alles zusammen. Und solange wir im Körper in den Zellen Spikes haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir geheilt sind und deshalb brauchen wir Forschung für Medikamente, die uns helfen, damit wir eine Chance haben damit zu leben, wie andere Menschen mit HIV. Ramona

Bei ihrer 3. Impfung bekam sie nun den Moderna Impfstoff. Auf der Warteliste von Marburg steht auch sie, bislang wurde sie dort noch nicht vorstellig.

Schleichend wurden alle Symptome die sie schon mal hatte schlimmer

Schmerzen im Brustkorb – was ihr Angst machte

Kreislaufprobleme und Schwindel kamen enorm dazu

Während Spaziergängen wurde ihr schwarz vor Augen und sie fiel in Ohnmacht

Multisystemisches Entzündungssyndrom (immer wieder erhöhte Entzündungswerte)

Positive Autoantikörper für das Herzrasen (Tachykardiesyndrom, POTS)

Immunadsorption (Autoantikörper sollen gezielt entfernt werden)

Blutwäsche im März 2023

Es waren 5 Blutwäschen geplant (Kosten für eine Sitzung 900-1.500 Euro). Allerdings wurden nur 4 durchgeführt, weil es ihr zu schlecht ging. Durch die vier Blutwäschen wurden die Kreislaufprobleme und der Schwindel deutlich besser. Synkopen (kurzer, spontaner Kreislaufkollaps) hatte sie auch keine mehr. Die Beschwerden im Brustkorb sind allerdings immernoch da und wurden auch teilweise schlimmer. Im Juni wurde sie dann stationär aufgenommen. Dort bekam sie ein Herzecho, worauf ein Erguss zu erkennen war. Dieser wurde dann als Herzmuskelentzündung gedeutet. Eine Woche später wurde es von einem weiteren Arzt bestätigt. Seit zwei Jahren leidet sie an den Symptomen, doch erst jetzt wird eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert.

Ich bin traurig, dass ich damals so schnell dabei war und den Schritt gewagt habe für diese Impfung, weil ich seit 2 Jahren keine Lebensqualität mehr habe. Ramona

Sie sagt über sich selbst, dass sie ein Lebemensch ist und bekannt ist für Feiern, Partys und vieles mehr. Einfach das Leben genießen mit einem Martini in der Hand, lächelnd – dies war bislang ihr Motto.

Ich habe schon ganz oft gesagt, ich habe die Befürchtung, dass ich meinen 30. Geburtstag nicht erlebe, jetzt bin ich 28. Ramona

Wir wünschen Ramona, dass sie irgendwann ihrem Traum vom Martini in der Hand wieder leben kann und viel Kraft für ihre Zukunft.