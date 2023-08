Impfschaden Teil 5: Julia (26) Krankenschwester – Androhung von Kontaktabbruch ließ sie einknicken

Julia 26 Jahre alt und erzählt – Juni 2023

Fünf Betroffene sprechen offen über ihren Impfschaden, für deren Mut wir uns an dieser Stelle bedanken wollen, denn es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Julia ist 26 Jahre alt und Krankenschwester, sie war zunächst sehr skeptisch gegenüber der Impfung wollte sich erstmal genau informieren. Bei der Videobeschreibung heißt es:

Du leidest selber unter Nebenwirkungen? Dann melde dich bei uns.

Je mehr Menschen ihr Gesicht zeigen, desto eher erhalten sie eine Stimme. Kontakt collaterales@posteo.de

Sie war einem sehr großem Druck durch ihr Umfeld ausgesetzt und diese verlangten von ihr, dass sie sich impfen lasse. Ihre Bedenken wurden nicht verstanden.

Es wurde mir gedroht mit Kontaktabbruch und schlussendlich habe ich mich dann impfen lassen. Julia

Ersten 2. Impfungen vertrug sie gut

Auf Arbeit merkte sie, dass dort immer mehr Patienten mit Nebenwirkungen auftauchten. Sie hatte nach den 2. Impfungen lediglich leichte Impfreaktionen. Die Patienten auf ihrer Arbeit hatten Erkrankungen die normalerweise ältere Menschen betreffen und die sie vorher auch noch nicht gesehen hatte. Vor allem nicht in diesem Ausmaß. Da war für sie auch klar, dass sie sich kein weiteres mal impfen lassen möchte.

3. Impfung

Im April brach sie auf der Arbeit zusammen. Als sie sich beim Hausarzt vorgestellt hatte, merkte sie, dass sie dieser überhaupt nicht ernst nahm. Er behandelte sie derart unmenschlich, dass sie diesen nie wieder aufsuchte. Am selben Tag musste sich in die Notaufnahme, wurde dort genauso unmenschlich behandelt und rausgeworfen. Die Kollegen vor Ort wussten, dass sie alleine lebt und sich mit starken Herzbeschwerden nicht um sich selbst kümmern kann. Sie musste sich dann erstmal jemanden suchen, der bei ihr in der Wohnung blieb, denn sie hatte Angst sie könnte sterben. Julia hatte eine Herzmuskelentzündung und durfte keinen Sport machen. Im schlimmsten Fall wäre sie umgekippt und es wäre zu einem Herzstillstand gekommen. Ohne, dass sie dann sofort gefunden worden wäre und eine Reanimation stattgefunden hätte, wäre sie gestorben.

Direkt nach der Impfung hatte sie Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Fieber – auch Schmerzen an der Einstichstelle

Eine Woche später hatte sie Herzrasen im Sitzen und Liegen

Hände und Fingerkuppen wurden taub, auch Füße und Beine

Kribbeln in Beinen und Gesicht

Extreme Erschöpfung

Studium musste sich abbrechen, weil sie sich nicht mehr konzentrieren konnte

Schlafstörungen

Surren im Ohr und Körper – wie eine Art Stromgefühl

Nerven- und Muskelschmerzen, Muskelschwäche

Brennen auf der Brust

Brustschmerzen

Nach dem Rauswurf aus der Notaufnahme konnte sie teilweise stunden- und tagelang nicht mehr laufen

Diagnose: Herzmuskelentzündung

Vor ein paar Monaten machte sie eine Blutwäsche, diese half ihr nicht

Sie ist noch immer krank geschrieben

Kann sich noch immer nicht gut konzentrieren

Auf Social Media startete sie einen Aufruf, dass sie auf der Suche nach einem Arzt sei. Es meldete sich auch eine Ärztin, die ihr laut ihr sozusagen das Leben gerettet hat. Diese Ärztin besuchte sie sogar Zuhause und sah sich alle Befunde an. Auch einen neuen Hausarzt bekam sie durch diese Ärztin. Durch diesen Hausarzt fühlte sie sich endlich verstanden.

Schlussendlich kam es wieder so, wie bei den ersten beiden Impfungen, dass mir wieder angedroht wurde mit Kontaktabbruch. Es kam noch hinzu, dass es dann die einrichtungsbezogene Impfpflicht gab […] auch da war es im Endeffekt nicht mein freier Wille, aber meine Angst den Job zu verlieren und meine Angst keinen mehr zu haben, deshalb ging ich dann das 3. mal mich impfen lassen und habe dann aber sehr, sehr schnell bemerkt, dass es dieses mal anders war. Julia

Wir wünschen ihr viel Kraft für die Zukunft diesen Lebensabschnitt bewältigen zu können. Gute Besserung liebe Julia.