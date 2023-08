Impfschaden Teil 4: Krankenschwester Verena (39) hat über 20 schwere Diagnosen – sie fühlt sich wie lebendig begraben

Verena 39 Jahre alt und erzählt – Juni 2023

Fünf Betroffene sprechen offen über ihren Impfschaden, für deren Mut wir uns an dieser Stelle bedanken wollen, denn es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Verena 39 Jahre alt musste sich wegen der einnrichtungsbezogenen Impfpflicht impfen lassen, sie ist Mutter. Ihre „Freunde“ wollen nichts mehr mit ihr zutun haben, weil sie Treffen absagen muss. Bei der Videobeschreibung heißt es:

Du leidest selber unter Nebenwirkungen? Dann melde dich bei uns.

Je mehr Menschen ihr Gesicht zeigen, desto eher erhalten sie eine Stimme. Kontakt collaterales@posteo.de

Es fühlt sich an, als wäre man lebendig begraben. Verena

Wegen Corona-Infektion musste sie nur 1x geimpft werden – sie ließ sich mit Novavax impfen

Ihre Impfung ließ sie beim Hausarzt machen. Auf die Impfung reagierte sie allergisch und musste am Abend die Notaufnahme aufsuchen. Seitdem kommen täglich neue Symptome hinzu. Sie spricht davon, dass sie alleine dasteht.

Es hat sich angefühlt als würde mir das Blut in den Adern gefrieren. Verena

Juckte sofort an der Einstichstelle

Es hat sich angefühlt als würde mir das Blut in den Adern gefrieren

Zuhause musste sie sich erstmal ausruhen

Sie nahm 2 Tabletten vom Hausarzt (welche nennt sie nicht)

Abends hatte sie ein geschwollenes Gesicht und eine geschwollene Zunge

Sie reagierte allergisch und musste die Notaufnahme aufsuchen – seitdem ist sie krank

Es kamen täglich neue Sachen dazu

Multisystemischesentzündungssymdron (hat inzwischen 20 schwere, gesicherte Diagnosen) schädigt Organe und Gefäße

Schmerzsyndrom (lässt sich nicht durch Opiate behandeln)

Nervenschäden

Chronisches Fatigue-Syndrom

14. Tage nach der Impfung musste sie ein weiteres mal die Notaufnahme aufsuchen und wurde ignoriert

Schäden in der HWS an denen sie nicht mehr operiert wird, weil die Ärzte sagen es wäre zu risikoreich

Ich habe über 20 gesicherte, schwere Diagnosen. Verena

Ihr Arbeitgeber teilte ihr mit, dass Novavax wie ein Grippeimpfstoff wäre und nicht wie die ganzen mRNA-Sachen. Vom Arbeitgeber und den Behörden wurde Druck gemacht, dass sie sich impfen lassen soll. Sie bekam auch ein Schreiben vom Gesundheitsamt.

Ich war auch die Letzte die sich bei uns auf Arbeit hat impfen lassen. […] Ja dem bin ich dann nachgekommen um einfach meine Zukunft zu sichern, auch die meiner Kinder, um alles weiterhin bewerkstelligen zu können. Verena

Vor der Impfung war sie viel wandern und sehr spontan. Es wird viel Schlimmer und sie ist ein Pflegefall, sagt sie. Der Impfschaden wurde nicht gemeldet, auch nicht durch den Impfarzt, der das eigentlich müsste. Sie hat dies selbst getan, musste aber 3 Meldungen an das Paul-Ehrlich-Institut machen. Ihr Fall zählt als BG-Fall, diese will dafür aber nicht aufkommen und das Versorgungsamt schiebt es auf die BG. Man verschuldet sich und sie blickt sehr traurig in die Zukunft, denn es gibt für keine der Krankheiten eine Heilung oder Therapie. Sie muss Off-Label Medikamente nehmen und ist weiterhin ein Versuchskaninchen. Sie dachte in Deutschland würde man nicht im Stich gelassen werden und die Ärzte helfen einen.

Daher wird es einfach immer unter den Tisch gekehrt. Ich hatte auch Arzttermine da wo man mich nicht eingetragen hat und hat mich dann stundenlang im Wartezimmer sitzen lassen, einfach vergessen. Ich weiß mittlerweile, dass es Absicht war. Verena

Wir wünschen Verena, dass diese schlimme Zeit für sie bald endet und natürlich eine gute Besserung.