Gynäkologe Dr. Stein: was haben der PCR-Test auf SARS-CoV-2 und HPV gemeinsam?

Seit 2020 hat sich in der Krebsvorsorge für Frauen etwas geändert – Stichwort PCR-Test

Dr. Stein ist Gynäkologe und erläutert in einem Video den PCR-Test, der nun auch in der Gynäkologie zum Einsatz kommt. In diesem Zusammenhang ist die vielseits beworbene HPV Impfung, die ja auch bereits bei Jungen zum Einsatz kommt, ein großes Thema. Dr. Hartmann hat lange Jahre beim PEI gearbeitet und kann Auskunft dazu geben, wie sich das PEI zu dieser Impfung und dessen Nebenwirkungen positioniert:

Er war dort über zehn Jahre für die Risikobewertung von Impfstoffen zuständig. In dem Interview wird Dr. Hartmann zur Humane Papillomviren (HPV) Impfung befragt, die umgangssprachlich „Gebärmutterhalskrebs Impfung“ genannt wird.

Auf die Frage, wie das PEI schwere Nebenwirkungen nach einer HPV Impfung beurteilt, antwortet er: Das PEI ist immer der Ansicht, dass das auch eine Koinzidenz sein kann. Sprich es hätte den Betreffenden auch mit der Krankheit ohne die Impfung erwischen können und dass alles nicht kausal belegt sei.Dr. Hartmann

Auch eine Pharmareferentin namens Elisabeth Linder äußerte sich bereits zu diesem Thema:

Für die Hochrechnung wurde dann lediglich nachgesehen, wie viele Mädchen es gibt und ob sich das Geschäft lohnt.

Was passiert bei der „neuen“ Vorsorge?

Bei der Vorsorge wird in der Regel ein Abstrich zur Vorsorge von Gebärmutterhalskrebs entnommen. Seit 2020 gibt es eine Neuerung, ein HPV Abstrich. Zusätzlich wird nun aber auch noch alle 3 Jahre in ein weiteres Röhrchen etwas Material – durch eine PCR kann man dann die DNA der HPV Viren nachweisen. Wie beim PCR-Test bei SarsCov2 ist es ebenfalls nur ein DNA-Nachweis. Es ist kein Nachweis vermehrungsfähiger Viren.

Vielleicht das einzig gute an dieser Pandemie war, inzwischen weiß jeder was eine PCR ist. Dr. Stein

Kritik an der HPV Untersuchung

Patientinnen werden dadurch verunsichert. Denn in der Regel – wenn man denn Sex hatte – hatte man sehr wahrscheinlich Kontakt mit diesen Viren. Das bedeutet nicht, dass man sich infiziert (dies würde aber auch eine Vermehrung nicht nur ein Eindringen bedeuten). Der bloße DNA-Nachweis ist kein Nachweis einer Infektion, führt aber, wie gesagt, zur Verunsicherung.

Die Interpretation dieser Befunde sollten kritisch und im Kontext betrachtet werden.

Was haben der Test auf SARS-CoV-2 und auf HPV, die Humanen Papillomviren, gemeinsam?

Auf welche Gedanken mich die vielen Kontakte zu Juristen und die Recherchen im Zuge der C-Krise gebracht haben, seht Ihr und sehen Sie hier im neuen Video!

Auch RAin Beate Bahner thematisiert das Ganze auf ihrem Telegram Kanal:

Dr. Joachim Stein, Frauenarzt aus Bürgstadt, erklärt sehr anschaulich, was es mit dem PCR-Test (jetzt auf HPV) auf sich hat. Wir müssen hierzu wissen, dass die STIKO die HPV-Impfung empfiehlt, sogar für Kinder (die im Zweifel noch lange keinen Sex haben…) Solche Auseinandersetzungen muss ich leider auch regelmäßig vor den Familiengerichten führen, wenn ein Elternteil sein 10jähriges Kind unbedingt gegen HPV impfen lassen will (ein Fall betraf sogar einen kleinen 3-jährigen Jungen!!). Trotz aller Argumente und Nachweise gegen diese Impfung übertragen die Familiengerichte immer dem impfwilligen Elternteil die Impfentscheidung, es ist schlimm und frustrierend. Diese unsinnige Testerei (nun auf HPV) dient nach meiner Überzeugung einzig und allein dem Zweck der Panikmache und der „Motiviation“, sich eine HPV-Impfung geben zu lassen, die leider ebenfalls sehr gravierende Nebenwirkungen bis hin zum Tod haben kann.

Zu diesem sehr guten Video von Dr. Stein oben passt bestens mein Gutachten zur Untauglichkeit des PCR-Tests, eine SARS-CoV-2 Infektion nachzuweisen! Ich stelle es daher (auch gerne zur freien Verwendung) nochmals hier ein. RAin Beate Bahner

Besagte Empfehlung zu dieser HPV Impfung haben wir bereits hier und hier aufgegriffen (und hier ein aktueller Impfschaden zu einer Dame, bei der die HPV Viren durch die Impfung aktiviert wurden).

Gynäkologe Dr. Stein schildert seine Erfahrungen aus der Praxis

Dr. med Joachim Stein (Telegram) wird im Interview mit der „Entfesselten Kamera“ (Telegram Kanal) die Frage gestellt, ob er signifikante Unterschiede zu den letzten Jahren in Bezug auf schwerwiegende Krankheiten, die im Zusammenhang mit der Impfung stehen, feststellen konnte? Und Dr. Stein antwortet „Ja“. Ihm ist bewusst, dass die Kausalität auch in zehn Jahren noch eine Frage sein wird, die sich bei diesem Thema stellen wird. Die zeitliche Abfolge und dass die Vorfälle direkt nach der Impfung auftraten, sind ein starkes Indiz für einen Zusammenhang mit der Impfung.

Er betreibt eine gynäkologische Praxis auf dem Land und kommt zu dem Schluss, dass er das Gefühl hatte, er würde ein Zentrum für Post-Vac und Long-Covid leiten. Er schildert eine kleine Auswahl an Erfahrungen, die er in seiner Praxis (seit 16 Jahren) erlebt hat. Für ihn stellt das alles in den Schatten, was er bislang als Frauenarzt erlebt hat.

38-Jährige mit Schlaganfall, unmittelbar nach der Impfung

43-Jährige mit Pleura- und Perikarderguss

60-Jährige Krankenschwester – 2. fach geimpft – hatte eine Lungenembolie und einen lebensbedrohlichen Covid-Verlauf

2 aggressive, rasch wachsende, metastasierende Tumore – Brustkrebs (2 cm, eigentlich operabel und kurativ behandelbar), bei dieser Patienten fiel es durch erhöhte Leberwerte auf, der Tumor war in die Leber und den Knochen metastasiert. Ein weiterer Fall war Eierstockkrebs, dieser verursachte bereits Lungenmetastasen

Viele Autoimmunerkrankungen

Schwere Schilddrüsenüberfunktion

Autoimmunbedingte Dickdarmentzündung

Colitis

Rheumatoide Arthritis

Zyklusstörungen jeglicher Art (von aus bleiben mit 22 Jahren, von total unregelmäßig, bis hin zu sehr stark)

Zwei Frauen haben letztes Jahr ihre Kinder verloren

Ehemann (42) von Patientin kippte während des Joggens einfach um und war tot

Schwester einer Patientin erlitt lebensbedrohliches Hirnödem – verstorben

Die Auswirkungen über einen längeren Zeitpunkt, erwähnt er, sind noch völlig unbekannt.