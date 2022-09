Energiekrise: Tausende Menschen gehen im Osten auf die Straße

Die Tagesschau berichtet mit einem Einzeiler nüchtern über die Montagsproteste im Osten Deutschlands:

Im Osten Deutschlands sind Tausende Menschen gegen die gestiegenen Preise auf die Straße gegangen.

Wenn das Haus brennt, dann muss ich mich auch mit meinem Nachbar unterhalten, mit dem ich mich normalerweise nicht so gut verstanden habe, denn es ist unser gemeinsames Haus, das brennt. Martin Kohlmann

AUF 1 war in Chemnitz bei den Montagsdemos der „Freien Sachsen“ vor Ort und veröffentlichte nachfolgendes Video.

Der heiße Herbst läuft voll an. In Mitteldeutschland wird schon seit Wochen in vielen Orten demonstriert. Gerade die aktuelle Teuerungs- und Verarmungswelle treibt die Leute wieder zahlreich auf die Straße. Denn die Ampel-Regierung pfeift weiterhin auf das Volk und setzt nach wie vor eisern die von den Globalisten angeordnete Politik der Deindustrialisierung, der Verelendung und der Kriegstreiberei fort. Deshalb protestierten auch wieder gestern bei der Montagsdemo der Freien Sachsen in Chemnitz tausende Bürger. Wir waren vor Ort und wollten mehr über die Stimmung und über die Motive der Menschen erfahren, die sich diesem Protest anschlossen.

Die Menschen haben im Osten offensichtlich wie so oft schon früher die Schnauze voll. An dieser Stelle Danke an jeden Einzelnen, der ein friedliches Zeichen auf der Straße setzt, egal wo in Deutschland und auf der Welt.