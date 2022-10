Lauterbachs neue Impfkampagne – mittendrin die Antifa vertreten durch Stokowskis Impfschaden

Da lässt es unsere Bundesregierung wieder einmal krachen. Liest man freitags einmal die Medien nicht, kriegt man das wichtigste Ereignis auf der Bundespressekonferenz gar nicht mit. Aber das steht fest: es schont die Nerven enorm 😉

Aber werfen wir doch einen gemeinsam Blick auf Teile dieses Pressekonferenz.

Meine Infektion war im Januar, ich war drei Mal geimpft, also ich war ziemlich frisch geboostert und seitdem bin ich krank. […] Margarete Stokowski

Was ist so besonders?

Die seit 2011 für den Spiegel und ANTIFA arbeitende Margarete Stokowski (36 Jahre) gibt sich ganz ungeniert für eine Werbekampagne der Bundesregierung her und tritt dies mit vielen „ähms“ und „ähs“ als Abschreckungsbeispiel auf der Bundespressekonferenz ziemlich breit. Bei 30 haben wir übrigens das Zählen aufgehört und hoffen, dass Stokowski besser schreiben, als sich verbal ausdrücken kann. Wobei, wer einmal auf einer Versammlung diese Tage war und den Auftritt der ANTIFA erlebt hat, der weiß, dass deren Anhänger bei der Kommunikation sehr einfältig sind (Stichwort „durchgeimpfte ANTIFA“). Thema des Ganzen, wie soll es auch anders sein, pünktlich zum Herbst: „Ich schütze mich“.

Zweitens, weil mein Freund mich pflegt und für mich einkaufen geht, kocht und diese ganzen Sachen macht, die ich nicht mehr so gut machen kann und drittens, weil ich vorher ganz okay verdient habe und deswegen noch nicht arm bin durch die Krankheit. […] und sicher auch viertens, weil ich nicht so viel Deppen in meinem Umfeld hab, die generell Coronaleugner sind oder Long Covid für eine Beamten oder Künstler Hysterie halten oder so. Margarete Stokowski

Was ist konkret passiert?

Die wirklich gut vorbereitete Stokowski präsentiert mit frisch lackierten Fingernägeln, bunten Armbändchen und einer tollen Überwachungs-Apple-Watch ihre Symptome. Offiziell rühren die aus einer Corona-Infektion.

An der Stelle stellt sich aber bereits die erste Frage: dürfte diese trotz Impfung überhaupt möglich sein? Da gehen wohl die Meinungen auseinander und es wird kontrovers diskutiert. Unabhängige Wissenschaftler sagen nein, Wissenschaftler gesponsert von Bill Gates und der Bundesregierung kommen zu anderen Ergebnissen.



Hört man sich die Symptome an, welche Stokowski schildert, hört sich das nach einem Impfschaden an. Der ist allerdings derzeit bei Presse und Politik nicht gefragt, deshalb deklariert man diesen einfach kurzer Hand um in „Long Covid“.

Symptome von Stokowski

Muss man Symptome, welche einen täglich so massiv einschränken, wirklich ablesen? Sie dachte, sie hätte einen Herzinfarkt erwähnt sie nüchtern bei der Pressekonferenz. Woher sie weiß, wie sich ein solcher anfühlt, bleibt offen. Aber eine 36-Jährige, welche für Botox Werbung macht, muss es wissen und wenn nicht, dann behauptet man es diese Tage mal einfach.

* täglichen krassen Kopfschmerzen

* Fatique

* Herzrasen

* Schwindel

* kribbeln in verschiedenen Körperteilen

* Konzentrationsstörungen

* Wortfindungsstörungen

* und diese ganzen anderen als Brainfog bekannten Phänomene

* starke Belastungsintoleranz

Wir empfehlen, endlich hinzusehen und vielleicht mal einen Blick auf unsere Liste zu werfen. Gepflegt wird die 36-Jährige, die es übrigens in die Bundespressekonferenz ohne Maske geschafft hat, obwohl sie sich für eine Maskenpflicht in Innenräumen ausspricht, von ihrem Freund. Finanziell geht es ihr nicht schlecht, schließlich habe sie davor ganz gut verdient. Weshalb die bei der ANTIFA tätige Spiegel Autorin sich für eine Maskenpflicht ausspricht, ist uns klar, denn die ANTIFA liebt das derzeit ausgesetzte Vermummungsverbot auf Demonstrationen.

Wir finden @Lockdownviehler bringt die Situation ganz treffend auf den Punkt:

Ich fasse die heutige Bundespressekonferenz für Sie einmal kurz zusammen: • Karl hatte heute Margarete Stokowski zu Gast, als Symbol für die neue Impfkampagne.

• Frau Stokowski leidet laut eigenen Angaben seit ihrer dritten Impfung, nach der sie Corona bekam, an LongCovid

• Karl bewarb damit die Impfung als Schutz vor LongCovid

• Auf die Frage, ob das nicht bei psychisch eh angeschlagenen Personen häufiger vorkommt, bestätigte Frau Stokowski, dass sie weder an Depressionen und Burnout leide – zwei psychische Erkrankungen, welche sie seit Jahren auf Twitter für sich in Anspruch nimmt

• Des weiteren gab es eine Empfehlung, während der PK eine Maske zu tragen. Karl hielt sich dran (außer für eine Trinkpause). Frau Stokowski nicht

• Auf Nachfrage, wo sie sich angesteckt hat (nach 3. Impfung) betonte die Dame, sie trage Innen immer Maske und habe sich darum im Freien angesteckt

• Um ihre Kopfschmerzen seit LongCovid zu bekämpfen, ist Frau Stokowski seit längerem in Botox-Behandlung. Darum trug sie auf der PK ein Shirt mit der Aufschrift „I ❤️ Botox“

• Bei der Vorstellung der neuen Plakate für die Impfkampagne „Ich schütze mich“ (das „und andere“ ist irgendwo verloren gegangen) standen sie und Karl im Freien mit Maske neben den neuen Motiven

• Eins der Plakate zeigt einen Musiker mit langem (sehr schönem) Bart, dem Endgegner für jede FFP2 Maske Alles an diesem Auftritt heute war toll ❤️

Kosten für die Kampagne: 32,7 Mio € LG

Prominente scheinen die Schnauze voll zu haben, da muss das normale Fußvolk für die neue Kampagne herhalten – authentischer?

Kosten der Kampagne? 79.309.866,50 Euro!

Quasi ein Schnäppchen, zum Einkaufspreis 😉

Aber hey – wenn Geld fehlt, wird einfach Geld gedruckt. So einfach ist das nämlich. Seltsam ist nur, woher dieser stetig steigende Kaufkraftverlust herkommt… aber spätestens, wenn das Geld nicht mehr für die Brötchen und Nudeln reicht, versteht vielleicht auch der letzte Bürger in diesem Land, was so schief läuft:

Aktuelles Schreiben der Bundesregierung an Menschen über 60 Jahre

Im Kommentarbereich und auch per E-Mail wurden wir darauf hingewiesen, dass aktuell unser besorgter Karl Lauterbach in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen Briefe an alle Personen über 60 Jahre in Deutschland schicken lässt:

Ist das nicht nett? Eine „Impfaufforderung“ direkt vom Bundesminister! Unser Karl ist eben ganz nah am „Volk“. Zumindest dann, wenn deren Teilnahme an diesem „Experiment“ die Taschen der Pharmaindustrie füllt. Naja – neben Olaf Scholz ist er da ja in guter Gesellschaft. Aber was genau bei Olaf war, das haben wir doch tatsächlich vergessen!