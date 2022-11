Selin Islami sitzt mit 17 Jahren nach der Corona BioNTech-Impfung im Rollstuhl – ganz gesund wird sie nicht mehr!

„Schwerkrank nach Corona-Impfung“ so titelt der NDR über den Impfschaden einer 17-Jährigen. Seit einem Jahr lebt die Jugendliche zwischen Kinderzimmer und Krankenhaus. Eingestuft wurde sie in Pflegegrad 4 (wieso der WDR noch von Pflegestufe spricht ist unklar). Geimpft wurde sie im August und September. Danach fingen laut der Mutter die Symptome an, die Muskulatur hat laut ihr „aufgegeben“. Blutwäschen (wir haben berichtet) wurden während der Krisen gemacht. Diese sollen Selin gut helfen, da sich der Zustand stabilisiert, allerdings fängt kurze Zeit später wieder alles mit den gleichen Symptomen an. Zum Teil gibt es lebensgefährliche Krisen bei der Jugendlichen.

Unsere ganze Familie ist wirklich kaputt, also richtig kaputt. Also meine Tochter war eine top Sportlerin, nie krank gewesen, also das ist dramatisch, wenn sie plötzlich ein Kind haben, was vorher top fit war, und danach nichts mehr kann. Mutter

Selin war Hochleistungssportlerin und deutschlandweit auf Wettkämpfen unterwegs.

Ja es ist auf jeden Fall traurig zu wissen, dass ich an den Punkt nicht mehr zurück komme, weil das im Prinzip mein Leben vorher war. Selin

Ich komm hier raus, bin paar Tage Zuhause und ende dann wieder hier. Selina

Die Deutsche Myasthenie Gesellschaft e.V. berichtet über die Erkrankung auf ihrer Website wie folgt:

Myasthenia gravis („rare disease“ – 1:2000) bedeutet schwere Muskelschwäche. Kennzeichen der Erkrankung ist eine Muskelschwäche, die belastungsabhängig ist, und die sich in Ruhe wieder bessert. Der Störung liegt eine Beeinträchtigung der Reizübertragung vom Nerv auf den Muskel zugrunde. Dadurch ist die geordnete Muskelanspannung nach einem Nervenreiz gestört. Ursache dieser Störung ist eine fehlgesteuerte Immunreaktion, d. h. eine Bildung von Abwehrstoffen (Antikörpern) gegen körpereigene Strukturen auf der Muskulatur. […] Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung mit Störung der neuromuskulären Übertragung. […] Welche Symptome können bei einer Myasthenie auftreten?

Zu Beginn klagen viele Patienten, vor allem im Laufe des Tages und wenn sie müde sind, über Sehstörungen, vornehmlich wechselnde Doppelbilder und eine „Müdigkeit“ der Oberlider, so dass die Augen schließlich ungleich weit geöffnet sind.

Diese Muskelschwäche kann sich schließlich auf andere Muskelgruppen, z.B. die Sprech-, Schluck- und mimische Muskulatur ausbreiten. Es kann die gesamte Willkürmuskulatur, auch die der Atmungsmuskeln betroffen sein. Die Patienten klagen über ein Schweregefühl des Kopfes, über Atemnot bei Belastung und eine zunehmende Schwäche beim Treppensteigen. […] Die Störungen werden in der Regel bei Anstrengung stärker und sind am Abend ausgeprägter als am Morgen. Allerdings mildert sich die Symptomatik nach einer Erholungsphase.

Landschaftsverband Rheinland

Das PEI hat keine Hinweise, die auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfung und dem Zustand von Selin hindeutet. Es war von unserer Seite auch nicht anders zu erwarten, vor allem, wenn man sich den „aktuellen“ 19. PEI Sicherheitsbericht anschaut.

Der LVR kümmert sich darum herauszufinden, ob Erkrankungen nach einer Impfung tatsächliche Impfschäden sind. Denn dann haben die Patienten einen anderen Versorgungsanspruch. Aktuell (Stand November 2022) sind seit 2021 beim LVR Rheinland 444 Entschädigungenanträge nach Coronaimpfungen eingegangen, davon wurden bisher 15 anerkannt und 40 abgelehnt. Ausschlaggebend sei nicht der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung. Unter anderem sei wichtig, ob eine Erkrankung auch beim Paul-Ehrlich-Institut als Impfschaden beschrieben sei. Nachweis als Impfschaden schwierig Auf Nachfrage teilt das PEI mit: „Bei inzwischen fast 189 Millionen verimpfter Dosen sind auch einzelne Meldungen zum Auftreten einer Myasthenia Gravis zu erwarten. Allerdings gibt es bisher keinen Hinweis auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Impfung und dieser Reaktion.“ Bedeutet auch: Eine Anerkennung als Impfschaden wird schwierig. Und damit könnte Selin die Unterstützung, die sie braucht, verwehrt werden. NDR Artikel

Eine Entschädigung kann sehr lange dauern und der Geschädigte hat definitiv die Beweislast. Herr Neumann (SPD) Mitglied im Gesundheitsausschuss weiß um diesen sehr schwerfälligen und wenig erfolgsversprechenden Prozess für Betroffene und schildert dies im Interview beim NDR. Dank der klaren und offenen Kommunikation durch Politiker und Regierung, sind wir zuversichtlich, dass alle Geimpften voll und ganz aufgeklärt waren und über diesen Prozess Bescheid wussten. Die Familie kann sich auf die Unterstützung des Politikers verlassen, vielleicht sollten sich auch andere Impfgeschädigte an diesen aufopferungsvollen Politiker wenden.

Selins Mutter Aylin Dalgül ist überzeugt: Die Corona-Impfung hat Selin krank gemacht. Sie hat nicht nur den Hersteller Biotech verklagt, sondern auch einen Entschädigungsantrag beim zuständigen Landschaftsverband Rheinland eingereicht. NDR

An dieser Stelle wünschen wir Selin alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit.