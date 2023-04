Dr. Fiala: Es kam bisher zu einem nie dagewesenen Geburtenrückgang – Wiederholung des Contergan-Skandals?

Die Firma Pfizer/BioNTech hat leider keine Angaben dazu gemacht wie viele von diesen Lipidnanopartikeln in einer Injektion Comirnaty sind. Ich habe da selber nachgefragt, aber es gibt Schätzungen, dass da ungefähr 2×1012 Lipidnanopartikel in einer Injektion sind. Nur zur Orientierung: ein Körper besteht ungefähr aus 37×1012 Körperzellen. In etwa 15 Mal mehr Körperzellen. Das heißt wir haben hier schon ein Gefahrenpotential, das eigentlich jede Phantasie sprengt. Und mit dieser Injektion, wie gesagt, wird eine extrem große Anzahl gesunder, eigener Körperzellen mit einem fremden Erkennungsmerkmal markiert, mit einem Antigen, dem sogenannten Spikeprotein, und damit zur Zerstörung durch das eigene Immunsystem freigegeben. Zusammenfassend würde man sagen: das ist die größte anzunehmende Dummheit, derer das menschliche Gehirn fähig ist. Man muss das wirklich prägnant sagen, dümmer geht es nicht, weil es geplanterweise zur Zerstörung führt. Ich möchte auch noch erwähnen: es gibt keinen einzigen therapeutischen Sinn dahinter, keinen Benefit. Man hätte diese Corona-Impfung problemlos auch normal machen können.

Dr. DR. Christian Fiala