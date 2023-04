Georg Restles angeblicher Long Covid Fall bei mehrfach Geimpftem zeigt einen psychisch auffälligen Mann

Der angebliche Long-Covid Fall bei Monitor stellt sich als depressiver Raucher heraus, der schon vor Corona an einer Herzmuskelentzündung litt und der sein Studium aufgrund der „Belastung“ abgebrochen hat

Monitor, die Sendung von Georg Restle, berichtet diese Tage über die Impfnebenwirkungen. Ein Beitrag, der Ende März 2023 kaum mehr zu glauben ist. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen und das Öffentlich-Rechtliche erwägt allen Ernstes, die Zwangsfinanzierung zu erhöhen. Bei Monitor kommt ein Mann zu Wort, der wohl auch recht aktiv bei Twitter ist. Das haben offensichtlich beide Seiten vergessen zu bedenken.

Chris stellt nun im Nachgang sein Profil privat, damit niemand mehr seine Tweets lesen kann. Doch die Tweets wurden gesichert. Auch postete er ein Bild bei Twitter, auf dem er im Wohnzimmer seiner Eltern vom WDR Team (also für die Sendung von Monitor) interviewt wird:

Hier die Kurzzusammenfassung von Christoph, der sich wohl bei Twitter Chris (@ungenesbar) nennt:

Christoph (36 J.) erkrankt im Juli an Long Covid. Früher arbeitete er als Programmierer, jetzt kann er nur noch auf dem Sofa liegen, Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen und Monitor ein Interview geben. Er sagt selbst, dass unter Long Covid alles subsumiert wird. Impfen lassen würde er sich laut Monitor jederzeit wieder.

Durch einen Leserhinweis wurden wir auf diesen Skandal aufmerksam und möchten hier auf dem Blog informieren. Veröffentlicht wurde das Video auf dem Odysee Kanal von „Impfen? Nein, danke“.

Chris informiert seine Twitter Community über seinen Erfolg – er wird vom WDR Team für Restles Sendung interviewt

Christoph scheint auch Raucher zu sein

Christoph leidet an Depressionen seitdem er 15 Jahre alt ist und bricht das Studium ab

WDR Journalistenteam soll sich vor Anreise selbst testen

Vielleicht mag der ein oder andere mal bei Georg Restle auf Twitter nachfragen und für diejenigen die kein Twitter haben hier die E-Mail oder ein Kontaktformular auf der Website.

An dieser Stelle sei eine Frage an Elke Brandstätter gestellt, die Chris als Journalistin in seinen Tweets erwähnt, ob sie sich denn generell Gedanken dabei macht, bei ihre Tätigkeit als Journalistin?

Elke, die Journalistin war ganz feinfühlig und achtsam, wie ich es schon erlebt hatte.

Der Retweet von Chris gibt zumindest uns zu denken. Georg Restle, Elke Brandstätter und dem gesamten WDR Team offensichtlich nicht. Berichtet wird über das, was politisch gefordert wird. Vielleicht haben sich die beiden und das Team zu stark von Lauterbach inspirieren lassen?