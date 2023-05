Hirsch Apotheke aus Lörrach sprach sich deutlich gegen die Corona-Maßnahmen aus – wirtschaftlich sieht es allerdings nicht gut aus!

Die Hirsch Apotheke in Lörrach scheint durch die Jahre der Corona-Politik stark in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Der Besitzer Binger Bär wendet sich mit einem Brief an die Bevölkerung. Die Bitte ist zwar schon von Dezember 2022, jedoch scheint es für uns besonders wichtig, „Gleichgesinnte“ auf diesem Wege etwas Unterstützung zukommen zu lassen.

Die Hirsch Apotheke diskriminierte (siehe Schild) keine Menschen, weder bei der Maskenpflicht, noch bei der Testpflicht, auch den Impfzwang spricht der Besitzer auf seinem Plakat vor der Apotheke an. Zudem spricht er die Spaltung der Bevölkerung und die Vernichtung der Kleineren- und mittleren Unternehmen auf dem Plakat an.

Im Brief bittet er nicht nur die Bevölkerung in der Region, sondern auch die Menschen aus anderen Bundesländern, bei ihm einzukaufen oder zu bestellen.

Meine große Bitte an alle ist daher, die den Traum der Freiheit und Selbstbestimmtheit noch leben, Eure Arzneimittel und Gesundheitsprodukte bei mir in der Hirsch-Apotheke zu beziehen. Binger Bär

Vielleicht benötigt der ein oder andere gerade jetzt etwas aus der Apotheke, das Sortiment scheint in dieser Apotheke besonders breit gefächert zu sein.

Apothekerin weist auf den Impfplan der Apothekerkammer hin

In diesem Zuge wollen wir auf ein Video einer Apothekerin hinweisen, die Post von der Apothekerkammer (Schleswig-Holstein) bekam, dort ist nun auch die Covid-Impfung im Impfplan mit aufgeführt. Zum Thema Impfschutz steht in dem Plan „derzeit nicht bekannt“. Vielleicht kennt jemand diese Apothekerin, damit wir auf ihre Website oder ihren Telegram Kanal hinweisen können.