Prozessbeginn gegen Prof. Bhakdi (76) vor dem Amtsgericht Plön am 23. Mai – Vorwurf der Volksverhetzung

Der Spiegel titelt „Coronakritiker wegen Volksverhetzung vor Gericht“ (Artikel am Ende zu finden). Ziemlich ruhig ist es um Themen rund um die Corona Politik geworden. Dem Großteil der Bevölkerung scheint es auch gar nicht weiter zu interessieren. Bis auf eine kleine Minderheit derer, die noch immer gegen den Deutschen Staat „kämpfen“ und sich wehren müssen, denn ungeimpfte Pflegekräfte, Soldaten, kritische Ärzte und viele weitere Menschen, die sich gegen die Maßnahmen stellten, haben noch Gerichtsverfahren vor sich.

Nun startet der Prozess gegen Sucharit Bhakdi am morgigen Dienstag vor dem Amtsgericht Plön. Wer es möglich machen kann, sollte den sicherlich dort anwesenden Mainstreammedien zeigen, dass viele Menschen inzwischen kritisch denken und eine kritische und reflektierte Haltung gerade bei den Medien erwünscht ist. Wichtig, dabei keine Angriffspunkte liefern, welche negativ aufgegriffen werden können. Wenn doch wir alle wissen, dass die Medien dies auch oftmals ohne jegliche zugetragene Gegebenheiten selbst kreieren.

Vorwurf Volksverhetzung

Eine Aussage, die Prof. Bhakdi während einem Interview mit Kai Stuht getätigt hat, wird nun aus dem Kontext gerissen und ihm vorgeworfen (wir haben berichtet):

Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wo das Erzböse war, und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. (…) Das ist das Schlimme an den Juden: Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt – und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt living hell – die lebende Hölle.

Er selbst äußerte sich dazu wie folgt (wir haben berichtet):

Prof. Sucharit Bhakdi schildert die Vorwürfe, er sei Antisemit und, dass diese daraus entstanden, dass er wiedergab, was ihm verzweifelte israelische Eltern schilderten: „Israel ist die Hölle auf Erden“. Die Vorwürfe hätten ihn zutiefst erschüttert, zumal er sich so vertraut mit vielen Israelis fühle. Kritisiert habe er lediglich die Regierung Israels.

Vera Sharav – Holocaust Überlebende – stimmte Prof. Bhakdi zu: „Ich wünschte, es wäre nicht so.“

Der weitere Vorwurf: Die Generalstaatsanwaltschaft legt Bhakdi zur Last, er habe bei einer Wahlkampfveranstaltung für die Basis am 24. September 2021 von der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen in Zusammenhang mit einem Endziel gesprochen und von einem zweiten Holocaust. Dadurch habe er das Schicksal von Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost.

Auch prüft das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium ob sie Prof. Bhakdi die Führung des Professorentitels untersagen. Das Verfahren ruhe laut Spiegel bis zum Ergebnis des Strafverfahrens.

Erstaunlich, wie viel Energie und Zeit dahingehend investiert wird, um ehrliche Menschen wie Prof. Bhakdi klein zu machen und psychisch unter Druck zu setzen. Während andere ganz stolz ihren Ehrentitel als Professor (nichtakademischer Titel) tragen, werden Menschen wie Prof. Bhakdi, die sich ihr Leben lang mit der Materie, der Medizinischen Mikrobiologie und Hygiene befasst haben und diesen verdient tragen von den Medien diffamiert.

Auch wenn wir glauben, dass Prof. Bhakdi – der immer sehr bescheiden auftritt – nicht viel an dem Titel liegt, wäre es ein Hohn ihm diesen abzuerkennen, während sich vermeintliche Wissenschaftler wie Mai-Thi oder Ugur Sahin vor gekauften Preisen und Ehrungen nicht retten können.

Was sich Prof. Bhakdi für seinen Prozess wünscht ist moralischer Beistand:

Jetzt wird sich zeigen, wie viele wahre Freunde ich habe. […] Um mir zu helfen, ich brauch keine Mittel, will ich nicht, ich möchte nur moralischen Beistand. Prof. Bhakdi

Wir wünschen dem in sich ruhenden und immer dem Wohle aller Menschen zugewandten Prof. Bhakdi alles erdenklich Gute für den Prozess. Viel Kraft und viele stützenden Hände an diesem Tag wären ein guter Anfang für einen neuen, besseren Weg.