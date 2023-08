Grünenpolitiker & Lehrer spricht erst jetzt über Impfschaden seiner Tochter (14): Austausch der Hüftgelenke steht im Raum!

14-jährige Tochter von Grünenpolitiker Löser ließ sich im Juni 2021 impfen, 3 Tage danach kamen die ersten Symptome: Fieber und Atemnot

Der Grünenpolitiker und Stadtrat Thomas Löser aus Dresden geht erst jetzt, 2 Jahre nach dem Impfschaden seiner Tochter an die Öffentlichkeit. Thomas Löser ist von Beruf Lehrer und in dem Artikel bei der Sächsischen Zeitung macht er klar, er ist kein Impfgegner und auch kein Corona-Leugner. 2 Jahre nach dem Beginn des Impfschadens seiner Tochter wendet sich der verantwortungsvolle Lehrer an die Öffentlichkeit. Während in dieser Zeit tausende weitere Kinder geimpft wurden, hielt er es nicht für nötig, als verantwortungsvoller Lehrer und Grünenpolitiker an die Öffentlichkeit zu gehen und andere Kinder vor diesem Schicksal zu bewahren. Die Forderung um eine offene Debatte wirkt jetzt Mitte 2023, etwas surreal. Noch immer sei er unsicher, ob es richtig ist, darüber zu sprechen …

Sie beißt sich durch, sie hat viele Freunde und sie hat ihre Partys. Aber da sind seit einem Jahr jeden Tag diese Schmerzmittel. Sie ist für Behandlungen teilweise von der Schule freigestellt, es ist die Frage, wie es mit ihren Hüftgelenken weitergeht, es wird diskutiert, ob beide ausgetauscht werden. Thomas Löser, Lehrer, Grünenpolitiker

Er ist sich 2 Jahre nach dem Impfschaden seiner Tochter, die die Entscheidung mit 14- Jahren ja selbst getroffen hat, nicht sicher ob es richtig ist an die Öffentlichkeit zu gehen. Dies wirkt auch deshalb reichlich falsch, weil seine Tochter offensichtlich nicht nur eine Rötung an der Einstichstelle, etwas Schüttelfrost und Fieber hatte. Vor einiger Zeit äußerte er sich auf Instagram noch wie folgt:

Und um das auch mal klar zu sagen. Ich habe #null Verständnis für Eltern die Schülerinnen und Schüler nicht zum Test schicken. Ich würde Schule nur für die öffnen, die auch einen negativen Test vorweisen können.

#Gurgeln und Ausspucken kann echt jedermensch. Geht ja sonst auch ;)))

Zu dieser Zeit arbeiteten alle auch ausnahmslos Hand in Hand und Löser empfand es offensichtlich als völlig okay auf die unwissenschaftliche Arbeit einer Twitter (X) Nutzerin, welche sich als fürsorgliche Ärztin (Dr. U. Koock, „Schwesterfraudoktor“, Kontakt@schwesterfraudoktor.de) ausgibt zu verweisen, ohne jegliche Eigenrecherche anzustellen. Trotz dessen, dass er gegenüber den Eltern, den Wählern, den Bürgern als Lehrer und Politiker eine große Verantwortung trägt. Die „Ärztin“ bzw. Pharmalobbyistin, auf die er verweist, spricht auf ihrer Website von der „rettenden Spritze“ – wie unreflektiert! Man muss sich die Aussagen dieser Frau mal auf der Zunge zergehen lassen, ohne jegliche Eigenrecherchen anzustellen, gibt sie solch einen Satz als Ärztin wieder. Selbst wir haben es 2020 geschafft, eigene unabhängige Recherchen anzustellen. Aber die Entscheidung hat das 14 Jahre alte Kind ja selbst getroffen!!

Die Impfung ist unsere einzige Chance und ein Segen. Dr. U. Koock

Meine Frau und ich sind beide dreimal geimpft, wir wollen nur, dass die Sache mit dem Abstand von zwei Jahren jetzt eingeordnet wird. Thomas Löser

Symptome der Tochter:

Die 14-jährige Tochter der Lösers entwickelte 3 Tage nach der Corona-Impfung eine Lungenentzündung mit Einblutung in die Lunge. Im Februar 2022 entwickelte sie dann Schmerzen und ein MRT zeigte Nekrosen an den Knochen. Vermutlich eine Folge des hoch dosierten Cortisoneinsatz während der Lungenentzündung.

Erst Cortison in hoher Dosierung half, die diagnostizierte schwere Lungenentzündung samt Einblutungen in der Lunge zu heilen. Allmählich kam in den nächsten Monaten der Alltag zurück, bis im Februar 2022 im Skiurlaub dann die Schmerzen einsetzten. Erneut begann ein Marathon durch Warte- und Behandlungszimmer, bis am Ende ein MRT Gewissheit brachte: Nekrosen, also das Absterben von Knochen, hatten wichtige Gelenke teilweise geschädigt, sehr wahrscheinlich eine Folgewirkung des extrem hoch dosierten Cortisons. Seither gehören Schmerzmittel zum Alltag der Jugendlichen. Sich in der Schule zu konzentrieren, falle ihr schwer, ebenso langes Stehen. Statt nach vorn zu blicken, sich auf die Abschlussfahrt zu freuen, Beruf oder Studium zu diskutieren, geht es nun auch um den möglichen Grad einer dauerhaften Behinderung und Hilfe.

Impfschaden taucht noch immer nicht im aktuellen und letzten PEI Sicherheitsbericht auf

Unfassbar ist auch, dass dieser Fall noch immer nicht in einen der PEI Sicherheitsberichte auftaucht, das PEI aber bereits seinen Abschlussbericht veröffentlicht hat.

Für Thomas Löser und seine Tochter stehen weitere Schritte an. Bisher hat er deren Erkrankungen nicht als Verdacht auf einen Impfschaden angezeigt. „Wir müssen das jetzt für sie machen, sie hat ihr ganzes Leben noch vor sich.“ Warum hat er so lange gezögert? „Wir gehen davon aus, dass die Ärzte die Pflicht haben, es zu melden. Wir haben auch immer wieder nachgefragt“, sagt er. Zudem sei seine Tochter ja weiter in Behandlung gewesen. Über ein Jahr lang folgte Untersuchung auf Untersuchung, um einen Grund für ihre Erkrankung zu finden.

