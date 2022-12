Wir haben alles richtig gemacht!

Das Jahr neigt sich dem Ende, das Team vom Corona-Blog freut sich über die Beliebtheit der Beiträge und die vielen fleißigen Kommentatoren. Einige im Team lieben Zahlen und deshalb dürfen diese auch im letzten Beitrag diesen Jahres nicht fehlen. Wir hatten als sehr unscheinbarer Blog stolze

6 Millionen Besucher und

10 Millionen Seitenaufrufe. Der am zahlreichsten aufgerufene Beitrag in diesem Jahr war:

Dr. Erich Freisleben – Patient sagte noch auf dem Sterbebett: „Sag allen, sie sollen sich nicht impfen lassen.“

Einige sind sicherlich erst im Laufe der Zeit zu uns gestoßen und deshalb nochmal zur Erinnerung: seit Dezember 2020 gibt es den Corona-Blog. Wir sind auf jeden einzelnen unserer Leser stolz, der in dieser wirren und auch verrückten Zeit standhaft geblieben ist, auch wenn der Druck teilweise kaum mehr auszuhalten war. Auch freuen wir uns über Leser, die dem Druck nicht standhalten konnten, aber vielleicht jetzt zu der Erkenntnis gelangt sind, dass in Deutschland etwas gehörig schief läuft.

Deshalb an dieser Stelle, sollte heute jeder, spätestens aber um Mitternacht, auf sich selbst anstoßen. 3 Jahre Pandemie haben Spuren hinterlassen.

Während der Eine so schnell wie möglich vergessen möchte, wollen wieder andere Gerechtigkeit in Form einer Aufarbeitung dieser 3 Jahre. Denn nur, wenn wir als Gesellschaft in uns gehen und reflektieren, können wir es in Zukunft besser machen.

In diesem Sinne liebe Leser, möchten wir euch recht herzlich dafür danken, dass ihr durch das Teilen unserer Beiträge dem Blog die Möglichkeit gebt zu wachsen. Wir verfolgen auf diesem Blog nach wie vor und auch im neuen Jahr ehrliche Interessen, nämlich euch hier über wichtige Nachrichten und Zahlen zu informieren. Eine kleine Änderung gab es übrigens auch noch: oben im Menü in den Reitern findet ihr nun direkt das Beitrags-Archiv. Informiert euch bitte weiterhin im Kommentarbereich auf dieser Seite gegenseitig. Am Ende möchten wir die Weihnachtsgrüße von Dr. Wodarg auf diesem Blog veröffentlichen.

An dieser Stelle möchten wir an Michael Ballweg erinnern, der noch immer im Gefängnis sitzt und dessen neues Jahr hinter schweren Mauern und Gittern beginnt.