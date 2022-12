Prof. Bhakdi: „Diese ganze Impfindustrie ist ein riesen Betrug – wahrscheinlich der größte und gefährlichste Impfbetrug der Medizin aller Zeiten.“

Seine Botschaft: „Wir lassen uns nicht mehr impfen.“

Man kann ihn als Koryphäe, auf dem Gebiet der Lehre, der Mikrobiologie, Infektiologie, Immunologie und auch Virologie, die er über 30 Jahre an der Universität unterrichtete, bezeichnen. Er gab der TTV-Redaktionsleiterin Regina Castelberg am 23. November 2022 ein Interview, welches unserer Meinung nach viel zu wenig Beachtung erhält.

Was soll ich bereuen? Ich habe Mitgefühl mit euch gehabt und musste dieses Mitgefühl zeigen, was ist da zu bereuen? Prof. Bhakdi

Die Rede ist von Prof. Sucharit Bhakdi (Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe). Dieser wird derzeit wegen Volksverhetzung angeklagt und muss deshalb am 24. März am Amtsgericht Plön (Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel) erscheinen, sonst droht ihm eine Haftstrafe. Diese drohm ihm wegen eines 90 minütiges Videos im April 2021. Er selbst sagt, dass damit versucht wird ihn zukünftig zum Schweigen zu bringen.

Wenn ich dieses Verfahren überstehe und nicht im Gefängnis landen sollte – nächstes Jahr suchen wir eine neue Heimat. Das sag ich ganz offen. Pläne gibt es nicht, aber Gedanken. Ein Gedanke ist, dass wir in die Schweiz kommen, weil meine Wurzeln liegen hier, in der Schweiz. Einige von Ihnen wissen es, aber ich will es euch nochmal erklären. Ich habe vier der glücklichsten Jahre meiner Kindheit in Bern verbracht, da war mein Vater Botschafter Thailands in Bern. Prof. Bhakdi

Außerdem geht es in dem Video um folgende Inhalte:

Er erläutert, warum er überzeugt ist, dass es niemals eine richtige Virus-Pandemie geben wird.

Was für ihn den Reiz der Schweiz ausmacht.

Warum er mittlerweile auch eine kritische Einstellungen zu den herkömmlichen Lebendimpfungen hat.

Und ganz am Schluss des Gesprächs verrät er sein Geheimnis, wie er sich und seine Familie gesund hält.

Das mRNA ist ja ein Gen, das Virus ist hier drin [nimmt ein Wasserglas] und ist umhüllt von einem Lipidpaket – Verpackung – das wisst ihr. Prof. Bhakdi

Das wir geschmäht werden und lächerlich gemacht werden von Faktencheckern usw. das stört uns nicht. Denn wissen Sie, wenn man von Menschen angepöbelt wird, die offensichtlich keine Ahnung haben – das ist wie Kinder im Kindergarten. Die können einen doch beschimpfen wie sie wollen – man soll sie nicht ernst nehmen. Prof. Bhakdi

Das Fach Immunologie an der Uni heißt „du musst impfen, dann ist alles gut“ – das Einzige, was Ärzte von der Immunologie wissen „impf, dann ist alles gut.“

Prof. Bhakdi spricht seine Kollegen an und wird dabei sehr deutlich. Auch die Faktenchecker thematisiert er, die seine eigene Aussagen dadurch diskreditieren wollen, weil er in Rente sei. Bereits vor vielen Jahren, im ersten Semester, hat er aber die Thematiken, um die es eben heute geht, bereits gelernt und unsere Medien wollen ihn trotz dessen – obwohl die Autoren der „Faktenchecker“ meist keinerlei Fachkompetenz besitzen – seine absprechen. Bis vor 2 Jahren war dies, was er erzählte, gültig und stand in allen Lehrbüchern.

Die Kollegen haben nicht gelernt, dass das Immunsystem, jede Zelle bekämpft, die ein nicht zu einem selbst gehörendes Eiweiß produzieren. Das haben die nie gelernt, weil das kaum gelehrt wird. In der Uni ist Immunologie ein Fach, das ist „was heißt das“. Immunologie heißt: du musst impfen, dann ist alles gut. Prof. Bhakdi ca. 43:00 Min.

Er spricht nochmal die Dramatik dieses genbasierten „Impfstoffs“ an und dass die lipidverpackten Genpakete (Milliarden davon) in alle Zellen gelangen. Dabei spricht er auch von Giftpaketen, welche in die Zellen eindringen und dort die Gefäßwände kaputt machen. Das Blut gerinnt.

Das überschreitet die Grenze der Dummheit. Prof. Bhakdi

Dann war es so, dass ich in meiner aktiven Zeit die Vorlesung Mikrobiologie, Infektiologie, Immunologie und auch Virologie, teilweise, gehalten habe. Viele Jahre. 30 Jahre und diese Vorlesung war beliebt – ich kann es nicht anders sagen, es war wirklich unheimlich gut besucht – […] dann kam plötzlich ein Tag – und Karina hat das alles mitgekriegt: „du bevor es zu spät ist, schreib mal deine Vorlesung auf, die Infektiologie, aber für die Bevölkerung“. […] aber dieses Impfkapitel, das müssen wir dringend revidieren. Weil ich lerne die ganze Zeit – wirklich – ich habe in den letzten 2,5 Jahren so viel über Impfungen gelernt, mehr als in den 30 Jahren zuvor, als ich darüber gelehrt habe. Und ich habe jetzt verstanden, warum meine Kollegen das nicht wissen. […] Die Antwort ist schlicht und einfach, dass diese ganze Impfindustrie ein riesen Betrug ist. Wahrscheinlich der größte und gefährlichste Impfbetrug der Medizin aller Zeiten. Was wir jetzt erleben, das ist die Spitze, das Endprodukt des Betrugs. Prof. Bhakdi Min. 49

[…] Die Antikörper sind nicht dort, wo sie sein müssen – also wird die Infektion niemals verhindert werden. Ha Schwurbler, aber Weizen von Spreu zu trennen ist schwierig. […] Das was mich am meisten entsetzt ist nicht, dass die Schwurbler das nicht wissen, sondern dass meine eigenen Kollegen das nicht wissen. Und das ist unverzeihlich. Prof. Bhakdi

Wikipedia kann es natürlich nicht lassen Sucharit Bhakdi zu verleumden. Allerdings kann Wikipedia aber auch nicht die Expertise von Prof. Bhakdi leugnen. Die Studie von Herrn Mörz haben wir in diesem Beitrag veröffentlicht (sowie hier und hier). Auch das erwähnte Buch von Ugur Sahin und Özlem Türeci „Projekt Lightspeed“ findet ihr noch für kurze Zeit in diesem Beitrag (er empfiehlt Kapitel 5,6 und 7). Die Jahresberichte von BioNTech haben wir hier und hier aufgegriffen.

Was macht Prof. Bhakdi um nicht krank zu werden?

Im Interview stellt er fest, dass einen Viren nicht umbringen werden, sondern Bakterien. Außerdem zählt er wichtige Vitamine auf und beschreibt, dass eine exzessive Lebensweise ungesund ist, weshalb er diese für sich ablehnt.

Wie macht man das mit dem Körperlichen? Exzesse vermeiden. Ihr wisst, fast alle Deutschen, 90% der Deutschen, verkürzen ihr Leben durch Exzesse. Zu viel Essen, zu viel Trinken, zu viel Rauchen, Selbstvernachlässigung [unv.]. Sie sagte halte dein Gewicht, bleib aktiv körperlich […]. Wichtig sind bestimmte Dinge, Vitamine. Vitamin C, ich bin ein Vitamin C-Gläubiger. Jeden Tag mindestens 1 Gramm. Und wenn ich denke, ich werde Schnupfen bekommen, steige ich auf 2-4 Gramm. Schnupfen sind sofort weg. Vitamin D im Winter. 2/3 aller Nordeuropäer sind Vitamin D defizient im Winter. Es ist bekannt, also tut was dagegen. Ihr seid in der Situation, ihr geht einfach in die Apotheke und kauft Vitamin D. Das machen wir auch. 2.000 IE pro Tag. Jetzt gebe ich sogar die Dosis bekannt. Und wenn ihr glaubt, ihr kriegt was, dann 4.000 Dosis Einheiten. Es ist egal ob ihr 2.000 oder 4.000 nehmt, aber nehmt. Und dann ist Zink sehr wichtig, Selen ist wichtig und Vitamin B Komplex. Ich nehm das jeden Tag ein, auch wenn es Chemie ist, aber es ist gute Chemie. Gute Chemie ist in Ordnung, da ist kein Unterschied zu dem, was man in den Pflanzen findet. Magnesium ist wichtig. So und dann kommt das genauso Wichtige, das ist hier und hier [Prof. Bhakdi deutet an seinen Kopf und zum Herz]. Prof. Bhakdi

Außerdem zeigt er den Weg zur Ausgeglichenheit auf:

Empathie

Freude für andere – wenn es anderen gut geht, dann freust du dich für sie

Immer in der Mitte sein (nicht links, recht oder oben und unten)

Die drei Wege zum Unglück sind laut seiner Mutter:

Gier in jeder Form (Ruhm, Ansehen, Eitelkeit)

Ungute Gedanken

Irrglaube

Eure Lebenserwartung ist 105, 107 für den Mann und 115 Plus/Minus für die Frau. Prof. Bhakdi

Mit diesem, unserer Meinung nach sehr wertvollen Beitrag, endet dann fast schon dieses Jahr 2022. Auch wir haben gute Erfahrung gemacht mit Zink, gerade wenn man merkt, dass etwas in Anmarsch sein könnte und hoffen, dass das Interview mit Prof. Bhakdi unseren Lesern noch einmal Kraft und wertvolle Tipps für ein ausgeglichenes Leben gibt.