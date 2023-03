Kaputt gespritztes Immunsystem? Krankenstand in Deutschland ist der mit Abstand größte seit 1991!

Das Immunsystem der Deutschen Bevölkerung liegt am Boden, das bestätigen nicht nur Mediziner, sondern jetzt auch das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Es ist nicht mehr zu leugnen, dass diese „Pandemie“ durch den massiven Krankenstand den Steuerzahler bis zu 42 Milliarden Euro gekostet hat. Aber der Wahrheit will man eher nüchtern ins Auge sehen und schiebt diesen massiven Krankenstand ausschließlich auf die Lockdownmaßnahmen. Kritik an diesem, liest man aber auch weiterhin kaum und wenn eher in alternativen Medien.

Schaut man sich etwas um, dann hört und liest man von Menschen, die sich von einer Infektion zur nächsten hangeln. Kaum gesund, startet der nächste Infekt durch. Wäre man ehrlich zu sich selbst, müsste man einsehen, dass die sogenannte Corona-Impfung das Immunsystem massiv geschwächt hat. Der Allgemeinmediziner Prof. Andreas Sönnichsen thematisierte dies jüngst im Studio von AUF 1.

Die Krankheitswelle, ist aber gegenüber Corona wohl so massiv, dass man 2023 – obwohl Corona dank der heilsamen Gentherapie überwunden – von einem der größten Krankenstände seit der Wiedervereinigung Deutschlands spricht. Wie kann das sein, dass das durchgeimpfte Deutschland nun so einen Totalschaden zu verzeichnen hat? Wo bleiben denn die Zahlen zu wer hier vermehrt ausfällt – Geimpfte oder Ungeimpfte?