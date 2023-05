Prozess unterbrochen – Prof. Bhakdis erste Worte live aus dem Amtsgericht: „Ich bin wahrscheinlich der Entspannteste von allen“.

Aktuelle Ereignisse zum Gerichtsprozess

Die Anklageschrift wirft Prof. Bhakdi eine feindselige Haltung gegenüber Juden vor, die an die nationalsozialistische Rassenlehre anknüpfen würde. Er habe von allen Juden pauschal als ‚das Böse‘ gesprochen. Dies entspricht meiner Meinung nach in dieser Form nicht den Inhalten des strittigen Videos bzw. ist eine absichtliche und böswillige Verdrehung des Gesagten.

Das Gericht weist darauf hin, sofern ich das richtig verstehe, dass bei beiden Anklagepunkten Zweifel an der Strafbarkeit bestehen. Soeben wird das Video von der Wahlkampveranstaltung von ‚Die Basis‘ vorgespielt.

Update 10:56 Uhr

Update 10:47 Uhr

Live aus dem Amtsgericht Plön – Bhakdis Prozess „Nach etwa 70 Minuten geht es weiter, der Antrag auf Nichtverlesung der Anklage und andere Beschwerdegründe wurde abgewiesen. Die einzelnen Punkte werden begründet. Das Verfahren beginnt somit um 10.40 Uhr.“ (Florian Machl, report24.news)

Erste Bilder und Informationen aus dem Gerichtssasl dringen an die Öffentlichkeit. Wir werden hier in diesem Beitrag über aktuelle Ereignisse zu dem Gerichtsprozess berichten. Kommentiert gerne im Kommentarbereich wenn auch euch neue Informationen erreichen. Report24.news ist mit dem Journalist Florian Machl vor Ort – an dieser Stelle Danke dafür.

Machl konnte einen ersten Eindruck von Prof. Bhakdis Gemütszustand gewinnen.

Ich bin wahrscheinlich der Entspannteste von allen Prof. Bhakdi

Bhakdis erste Wortmeldung aus der Pause! Live vorm Amtsgericht Plön „ich bin wahrscheinlich der Entspannteste von allen!“ Wir danken Report24.news für die Berichtserstattung 10:19 Uhr

Die Verhandlung wurde wohl für 45 Minuten vom Richter unterbrochen, weil ein Formfehler in der Anklageschrift vorliege. Die Anwälte sind Prof. Dr. Martin Schwab, Sven Lausen & Tobias Weißenborn. Laut RA Alexander Christ rügt das Anwaltsteam die Mangelhaftigkeit der Anklageschrift, es läge damit ein Befassungsverbot für das Amtsgericht vor. Begründung: die Anklage sei u.a. von der Generalstaatsanwaltschaft ohne vollständige Kenntnis des Videos erstellt worden, das einem der beiden Tatvorwürfe zugrunde liegt.

Dr. Austenat die offensichtlich auch live vor Ort ist schreibt auf Twitter:

Auch spricht sie von einem enormen Polizeiaufgebot und stellt die Frage „Wovor hat diese Regierung mit ihren Helfershelfern Angst?”.

MWGFD berichtet derzeit über die Verhandlung:

Live-Berichtserstattung aus dem Gericht Wir danken Florian Machl von Report24.news & Prof. Dr. Werner Bergholz für die Infos. Die Eröffnung ist erfolgt. Das Verfahren wurde jedoch für 45 Minuten unterbrochen, da das Anwaltstrio aus Prof. Dr. Martin Schwab, Sven Lausen & Tobias Weißenborn Folgendes in Stellung gebracht haben: Gleich zu Beginn hat das Anwaltstrio die Verlesung der Anklage versucht zu verhindern, da diese in vielen Punkten nicht rechtmäßig formuliert sei. Die Form der Anklage wurde deswegen angegriffen, da sie nicht die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Es handele sich um reinen Gesetzestext ohne Bezug zur Tat. So habe die Oberstaatsanwaltschaft unter anderem bei der Verfassung der Klage die beanstandeten Videos nicht oder nur in kurzen Auszügen gesehen und erst später angefordert. Die Formbeschwerde scheint so weit denkmöglich und plausibel, sodass sich das Gericht eine zunächst mindestens 40-minütige Pause ausgebeten hat. Es kann aber auch erheblich länger dauern. Fortsetzung folgt bald! 09:59 Uhr

Formbeschwerde wurde eingereicht! Live aus dem Gerichtssaal – Bhakdis Prozess Erste-Hand-Infos von Journalist Florian Machl. Er berichtet live aus dem Gerichtssaal während der Verhandlungspause. Die Formbeschwerde wurde eingereicht! 10:05

Live aus der Gerichtspause – Prof. Dr. Werner Bergholz nimmt Stellung Wir berichten über den überraschenden Verlauf!

Report24.news befragt ihn dazu, wie sich das Verfahren bisher entwickelt hat. Prof. Dr. Werner Bergholz, der im Namen der Anwälte für Aufklärung vor Ort ist, nimmt zum bisherigen Verlauf Stellung. Die Anklageschrift der Generalstaatsanwältin und Antisemitimus-Beauftragten Silke Füssinger würde wesentlichen gesetzliche Anforderungen nicht gerecht werden. 10:14

Statement von Dr. Ronald Weikl – Bhakdis Prozess – 23.05.2023 Der zweite Vorsitzende des MWGFD, Dr. Ronald Weikl gibt sich ebenfalls zuversichtlich! „Die Deutsche Justiz zeigt uns heute, dass wir den Glauben an sie nicht verlieren müssen!“ Wir danken Report24.news für die Berichtserstattung! 09:14

Erste Statements zu Bhakdis Prozess Physiker und MWGFD-Mitglied Prof. Dr. Werner Bergholz und Dr. Ronald Weikl geben ihre erste Einschätzung zum Ausgang der Verhandlung. Wir danken Report 24 für die Berichtserstattung vor Ort! Die Solidarität ist spürbar und wirkt sich hoffentlich auf unsere Justitia aus! Wir danken Florian Machl von Report24.news für die Berichtserstattung!

In Gedanken sind wir bei Prof. Bhakdi und hoffen inständig, dass der heutige Geburtstag des Grundgesetz