Freispruch für Prof. Bhakdi – vor Prozessbeginn riefen die Menschen ihm „Danke“ entgegen

Die Staatsanwaltschaft Kiel sah keine strafwürdige Volksverhetzung, die Generalstaatsanwaltschaft sah darin dagegen eine strafwürdige Volksverhetzung – doch Prof. Bhakdi wurde freigesprochen

Bescheiden wie ihn viele kennen, schiebt Prof. Bhakdi sein Fahrrad durch die Menschenmassen zum Gericht. Die Menschen jubeln ihm zu und rufen „Danke“. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt wie der Prozess verlaufen und ausgehen wird. Alle sind angespannt, nur Prof. Bhakdi sagt in einer Pause „Ich bin wahrscheinlich der Entspannteste von allen“. Das Urteil wird für 16:00 Uhr erwartet.

Freispruch für Prof. Bhakdi lautet das Urteil, wie Tom Lausen gerade in seinem Telegram Kanal bekannt gibt.

Heute ist ein denkwürdiger Tag, denn der Staat, der in Form der Staatsanwaltschaft auftritt, versucht kritische Menschen wie Prof. Bhakdi mundtot zu machen. Wir haben heute in diesem Beitrag über den Verlauf des Prozesses berichtet. Während sich die Staatsanwaltschaft einen völlig suspekten Vorwurf der Volksverhetzung kreiert, weil sie augenscheinlich lediglich ein Stück des Videos, welches aus dem Kontext gerissen wurde, sichtete – sieht der Richter keine Strafbarkeit in den Äußerungen von Bhakdi.

RA Lausen wies die Staatsanwältin während des Prozess auf einen massiven Fehler ihrerseits hin, der Richter lies den Antrag der Mangelhaftigkeit bei der Anklageschrift allerdings nicht zu.

Rechtsanwalt Lausen erörtert der Oberstaatsanwältin nochmals, dass sie bei der Erstellung der Klage den Gesamtkontext nicht kannte, weil sie die Videos nachweislich zuvor nie in Gänze gesehen hat. Sie wäre auch verpflichtet, entlastende Beweise zu ermitteln.

Doch die gute Nachricht, Prof. Bhakdi wurde freigesprochen. Aktuelle Informationen werden wir in diesem Beitrag ganz oben als Update einspielen.

Die Staatsanwaltschaft forderte laut Tom Lausen:

Tat 1

150 Tagessätze

Tat 2

70 Tagessätze

Zusammen aber nur 180 Tagessätze je 90 Euro.

Anschuldigungen richteten sich überwiegend gegen den Israelischen Staat

Die Vorwürfe beziehen sich auf diese beiden Aussagen:

Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wo das Erzböse war, und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. (…) Das ist das Schlimme an den Juden: Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt – und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt living hell – die lebende Hölle. Es ist allen Wissenden klar, dass mit der formalen Zulassung der Impfstoffe der erste Meilenstein der Agenda erreicht ist und das Rennen ums Erreichen des Endziels eröffnet wird. Dieses Endziel ist die Erschaffung einer neuen Realität und beinhaltet nichts anderes als den zweiten Holocaust. Die Abschaffung der Menschheit in der jetzigen Ausprägung

Wann entschuldigt sich das Ärzteblatt für die Berichterstattung über Prof. Bhakdi eigentlich?