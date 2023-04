Chef der Charité appellierte: „Lassen Sie sich impfen!“ – Jetzt sagt er „Über die Wirkung der Corona-Impfung ist zu wenig bekannt“

Charité Chef Prof. Heyo K. Kroemer gibt am 18. März 2023 in Berlin, bei dem Forschungsgipfel mit dem Titel: „Blockaden lösen, Chancen nutzen“ im Allianz-Forum, zu, dass man nicht wisse wie der Impfstoff gewirkt hat. Derselbe Charité-Chef der immer wieder zur Impfung aufgerufen hatte „Lassen Sie sich impfen!“. Im November 2021erzählte er von einer hochschwangeren Frau, die an Corona gestorben sei und deren Kind gerettet werden konnte. Dieses Kind werde seine Mutter niemals kennenlernen, sagte Kroemer und schloss mit den Worten: „Das alles wäre durch einen Piks in den Arm vermeidbar gewesen.“

Deutschland hat wesentlich dazu beigetragen, dass man mit Covid umgehen konnte. Der Impfstoff ist hier entwickelt worden. Wie der gewirkt hat wussten wir nicht. Wissen wir bis heute nicht. Haben wir aus Israel gelernt. Sie haben die aktuelle Diskussion, was der Impfstoff eigentlich für Nebenwirkungen hat. Wissen wir leider auch nicht. Weil wir keine elektronische Patientenakte haben. Professor Heyo K. Kroemer

Die Bild schreibt dazu:

Woher wusste er, dass diese Frau überlebt hätte, wenn sie geimpft gewesen wäre? Er sagt jetzt, dass er bis heute nicht wisse, wie der Impfstoff wirkt, also wusste er es auch damals nicht. Und was noch erstaunlicher ist: Er warb für die Impfung, obwohl im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts bereits vor Nebenwirkungen gewarnt wurde Bild

Wenn er behauptet man wisse nichts über die Impfschäden, dann lügt Professor Heyo K. Kroemer. Denn die Schäden sind sehr wohl bekannt. Inzwischen in 20 PEI Sicherheitsberichten – zumindest lückenhaft – dokumentiert.