NewsGuard möchte das Vertrauen in Medien stärken – geht seiner „Arbeit“ dann aber bei einem privaten Blog nach?!

Wir geben heute einen kleinen Einblick darüber, womit wir vom Team (immer noch ein sehr kleines) uns hin und wieder beschäftigen dürfen. Gut so, dass unser „Junk“ Ordner (Spam) funktioniert. NewsGuard (Übersetzung: Nachrichtenwächter) kontaktierte uns also via E-Mail.

Niemand kennt NewsGuard, aber eine „Analystin“ von dort meinte uns ziemlich penetrant, mehrfach auf deren Existenz hinweisen zu müssen. Was sollte man zu NewsGuard wissen?

Eine US Corporation (Inc) ist in Ansätzen mit einer deutschen Aktiengesellschaft vergleichbar, ist aber viel einfacher zu gründen und ein Mindestkapital für die Gründung ist nicht vorgeschrieben. Sie stellt in ihrer Form aber gleichzeitig auch eine schnelle und kostengünstige Alternative zur deutschen GmbH dar.

In der E-Mail an uns wird von einem Projekt gesprochen – ziemlich suspekt, wenn man dafür extra eine US Corporation gründet. Ganz witzig ist eigentlich, dass es einen extra Reiter auf der Website gibt, weshalb man ihnen vertrauen sollte. Wer mir mein Urteilsvermögen direkt absprechen möchte, dem können wir wenig abgewinnen. Aber betreutes Denken ist ja im Jahr 2022 besonders im Trend.

Damit unsere Leser einmal sehen können, was genau an unserem Blog beispielsweise von NewsGuard durch deren selbst aufgestellte Regeln kritisiert wird, werden wir diese hier veröffentlichen. Lesen wir uns den Bewertungsprozess auf der Website durch, fragen wir uns, welchen Zweck erfüllt diese Firma?

Besagte E-Mail an uns

Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist ******** und ich arbeite für NewsGuard, ein Unternehmen, das Nachrichten-Webseiten anhand von neun journalistischen Kriterien analysiert. Mit den unabhängigen NewsGuard-Bewertungen möchten wir Glaubwürdigkeit und Transparenz von Online-Nachrichten auf einen Blick sichtbar machen und so das Vertrauen in Medien stärken. Nutzer können ein Plug-in für ihren Browser herunterladen, über das ihnen die NewsGuard-Label angezeigt werden. Im Moment arbeite ich an der Analyse Ihrer Webseite, Corona-Blog.net. Dabei haben sich ein paar Nachfragen ergeben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dabei weiterhelfen könnten. Ihre Antwort oder Teile davon würden wir gegebenenfalls in unseren Mediensteckbrief aufnehmen. 1) Bei meiner Untersuchung von Corona-Blog.net konnte ich keine Informationen über den Umgang mit Korrekturen finden. Gibt es einen internen Leitfaden? Könnten Sie mir einige Beispiele für veröffentlichte inhaltliche Korrekturen nennen? 2) Ein wichtiges NewsGuard-Kriterium ist die Offenlegung der Verfasser von Inhalten, also deren biographische Informationen oder Kontaktmöglichkeiten sowie eine Autorenzeile in Artikeln. Das habe ich auf Corona-Blog.net nicht gefunden. Was ist Ihre Regelung für die Bereitstellung von Verfasser-Informationen und die Angabe einer Autorenzeile? 3) Gleichermaßen ist die Offenlegung der Eigentümerverhältnisse und redaktionellen Leitung ein wichtiges NewsGuard-Kriterium. Auf Corona-Blog.net konnte ich keine Informationen über jetzige Eigentümer oder Redakteure finden. Was ist Ihre Regelung hierbei? Könnten Sie mir weitere Informationen über die Eigentümer und redaktionellen Leiter der Seite schicken? 4) Ein weiteres NewsGuard-Kriterium ist die deutliche Trennung von Nachrichten und Meinungen. In Artikeln auf Corona-Blog.net fand ich häufig Meinungen, selbst wenn diese nicht als Kommentar gekennzeichnet waren. Ich schicke Ihnen dazu ein paar Beispiele und bitte Sie um Stellungnahme. Was ist Ihre Regelung für das Trennen von Nachrichten und Meinungen? Verfolgt Ihre Webseite eine Agenda oder Orientierung? https://corona-blog.net/2021/05/09/10-sicherheitsbericht-des-pei-49-961-faelle-von-impfnebenwirkungen-gestrichene-angaben-und-unplausible-geschoente-statistiken/ https://corona-blog.net/2021/05/04/mitten-in-der-dritten-welle-markus-soeder-verschenkt-beatmungsgeraete/ https://corona-blog.net/2021/04/28/vielleicht-muss-der-deutsche-mittelstand-einfach-den-bach-runtergehen/ 5) In unserer Analyse fanden wir außerdem, dass auf Corona-Blog.net einige falsche oder unbegründete Behauptungen in Artikeln veröffentlicht wurden. Ich schicke Ihnen dazu ein paar Beispiele und bitte Sie um Ihre Stellungnahme.

https://corona-blog.net/2021/05/06/neue-studie-spike-protein-schaedigt-gefaesse-kommt-jetzt-der-impfstopp/ https://corona-blog.net/2021/02/14/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/https://corona-blog.net/2021/02/28/mit-vielen-masken-haben-wir-gift-im-gesicht/



[…] Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Es wendet sich also eine Frau an uns, die unseren Blog analysieren will und diese bietet uns an, dass eventuelle Rechtfertigungen unsererseits in ihrem Mediensteckbrief aufgenommen werden. Liebe *******, wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir von irgendeiner X-beliebigen Firma ein Plug-in erhalten. Eine Firma, welche sich auf die Fahne schreibt, dass sie besonders transparent arbeitet, zuverlässige Journalisten angestellt hat, die selbstverständlich keine politische Agenda verfolgen, ist für uns nicht glaubwürdig. Und schon wieder muss das erwähnt werden, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.

Unser Blog, welcher schon auf der Startseite bekannt gibt, dass er von Bürgern betrieben wird, muss keinen journalistischen Kriterien genügen (Punkt 3.). Auch ist inzwischen hinlänglich bekannt was mit Menschen passiert, die in dieser Zeit ihren Namen offen kommunizieren, wenn sie nicht der Regierungslinie entsprechen (Punkt 1. und 3.). Stichwort Ballweg, Bhakdi, Weikl, Schiffmann, ….

Punkt 4.: wie bereits erwähnt schreiben wir keine Artikel sondern Beiträge, weil dies ein privater Blog ist. Und es mag einigen ungewöhnlich erscheinen, aber wir tun dies, weil wir es können. Wir legen den Finger in die Wunde, dort wo es heutige Journalisten nicht mehr tun. Dieser Blog ist also unerlässlich liebes NewsGuard Team.

Für dieses Phänomen, dass wir in Beiträgen oftmals eine Meinung schreiben, werden uns genau drei Beiträge genannt.

Dass der Sinn eines Blog genau das ist, scheint dem NewsGuard Team entgangen zu sein. Aber wir hätten da eine Gegenfrage, wieso wird denn nicht auf den Inhalt der Beiträge eingegangen? Hat die Website des PEI diesen Prozess eurer Analyse ebenfalls schon durchlaufen, das wäre ja deutlich wichtiger, als einen Blog wie unseren hier zu analysieren? Vielleicht legt ihr euch auch mal mit den ganz großen Playern wie Reitschuster, Bild, Welt, Spiegel, TAZ, FAZ und wie sie alle heißen an.

Zu Punkt 5.: ist es jetzt üblich, dass man sich als Journalist gar nicht mehr die Mühe macht, genau zu erläutern, was an dem geschriebenen Beitrag nun falsch oder unbegründet sein soll? Wir finden es etwas gewöhnungsbedürftig.

Wir empfehlen dem Team von NewsGuard, bringt doch mal etwas stichhaltiges an Argumenten. Beispielsweise würden wir uns freuen, wenn ihr euch mehr auf den Inhalt konzentriert, als an der Oberfläche zu kratzen. Jeder weiß doch was mit all den Leitfäden und Richtlinien passiert. Genau, die Ordner stehen in einer Ecke und niemand im Unternehmen weiß wirklich, dass es diese überhaupt gibt. Mal davon abgesehen, dass ein üblicher Grundsatz sein sollte „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu“. Wir arbeiten hier in unserer Freizeit und sehen uns außerhalb der Lage, hier noch näher darauf eingehen zu wollen. Wir widmen uns jetzt wieder unserer Tasse Glühwein und freuen uns schon, wenn das NewsGuard Team unsere Sicherheitsberichte inhaltlich auseinander nimmt – vielleicht besser als die DPA Faktenchecker 😉

Für alle Leser gibt es jetzt auch noch was Neues, schaut gerne auf unserer neu eingerichteten Seite vorbei: „News: Tagesaktuelle Artikel von Lesern für Leser“.