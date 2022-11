Staatsanwalt Feiler will unschuldigen Arzt (Dr. Weikl) hinter Gittern sehen

Zahlreiches Erscheinen erwünscht

Morgen wird das Urteil bei dem Prozess von Dr. Ronald Weikl gesprochen. Einer der wenigen Ärzte der sich für seine Patienten einsetzt und deren Wohl über das eigene stellt. Wir im Team fühlen uns mit all den Ärzten und Menschen, die derzeit vom deutschen Staat verfolgt werden, sehr verbunden.

Solidaritätsaufruf für Ronny Weikl

Ich habe gerade mit Ronny Weikl telefoniert,

am 15.11.22 findet um 10 Uhr am Landgericht Passau die „Urteilsverkündung“ statt!! Bitte seid wieder zahlreich dabei und unterstützt diesen Arzt Bettina Gorzolla

Das Presseteam vom MWGFD hat einen aktuellen Zwischenstand veröffentlicht, welchen wir hier gerne etwas Raum geben möchten. Dort heißt es einleitend, dass am 08.11.2022 die letzte Verhandlung vor dem Urteil statt fand. Während die Verteidigung ganz klar auf Freispruch plädiert, fordert die Staatsanwaltschaft 2 Jahre Gefängnis ohne Bewährung. Wie hier zwischen Richter und Staatsanwaltschaft ein enger Kontakt gepflegt wird, kann man in einem älteren Beitrag von uns nachlesen. Außerdem soll ihm ein dreijähriges Berufsverbot auferlegt werden. Die Presse spielt weiter mit und befeuert die Hexenjagd gegen einen der wenigen aufrichtigen Ärzte.

Was ist für den 15.11, nächsten Dienstag, zu erwarten?

So sehr der Oberstaatsanwalt Herr Feiler den Passauer Arzt hinter Gitter und obendrein noch mit Berufsverbot belegt sehen möchte, wird dies, so hoffen wir alle, nicht eintreffen.

Ich möchte nochmals betonen, dass es mir in allen Fällen stets nur auf die

Richtigkeit der ausgestellten Atteste ankam und auf sonst nichts. Dr. Weikl

Was bleibt, ist die Hoffnung und Zuversicht, denn es muss immer mutige Menschen geben, die voraus gehen. An dieser Stelle möchten wir uns bei all den Ärzten bedanken, welche uns kritischen und demokratischen Menschen zur Seite stehen und uns Mut machen.

Viel Kraft wünschen wir für den morgigen Tag und sind in Gedanken mit Herrn Dr. Weikl verbunden, weil er ein ganz toller Arzt ist.