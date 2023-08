Der Mainstream spricht von Long-Covid, dabei nahm sich die Journalistin (†56) vor 6 Tagen wegen schwerem Impfschaden das Leben!

Der Mainstream behauptet, Sie wäre an Long-Covid gestorben, dabei spricht Sie selbst bei Twitter (X) über ihren Impfschaden – sie nahm sich über eine Sterbehilfe namens „Exit“ das Leben

Am 7. August setzt eine 56-Jährige ihrem Leben durch eine Sterbehilfe namens „Exit“ ein Ende und schreibt auf ihrem Blog: „Selbstverständlich darf man der Meinung sein, dass mein Schlussstrich mit Exit unangemessen ist. Nur: Behaltet eure Meinung für euch. Vor allem gegenüber den lieben Menschen, die mich in meiner Krankheit begleitet und mich umsorgt haben. So oder so wünsche ich euch von Herzen alles Gute“.

Dies tut Sie, wie MSN und Blick schreibt, weil „Ihre Krankheit bedeute, lebendig begraben zu sein. Das Leiden habe alle ihre Träume und Leidenschaften genommen. «Dabei habe ich aber auch noch Schmerzen wie bei einer schweren Migräne, Grippe mit 40 Grad Fieber sowie übelster Seekrankheit» Zuletzt habe sie die Dosis ihres Schmerzmittels alle paar Tage erhöhen müssen. «Dies war für mich das Zeichen, dass es Zeit ist, zu gehen.» Sie verabschiedet sich mit den Worten: «Ich wünsche euch von Herzen alles Gute.»“

Am 26.06.2023 berichtet der SRF in einem Kurzvideo darüber, dass die Schweizer Behörden noch keinen einzigen Impfschaden anerkannt haben. Natürlich hört man bei der Hinführung, dass die Impfung Millionen von Menschen geschützt hat. In einem aktuellen Artikel vom Blick und MSN erfährt man, dass die Sterbehilfe-Organisation Exit feststelle, „dass sich vermehrt Menschen, die unter Long Covid leiden, bei der Organisation melden.“

Ich war Chefredaktorin von zwei Fachzeitschriften und selbstständig mit einem Kommunikationsunternehmen. Aber ich bin seit dem Frühjahr 2022 zweimal schwer an Corona erkrankt. Daniela Caviglia (†56), 16.05.2023 Blick

Auf dem Blog von Daniela Caviglia veröffentlicht sie am 31. Juli, dass ihre Einzelfirma am 30.05.2023 liquidiert wurde. Am 01.11.2023 hätte sie 20-jähriges Jubiläum feiern können.

Schweiz hat bisher keine Corona-Impfschäden anerkannt

In einem aktuellen Video vom SRF wundert man sich, wie es in Deutschland geschafft wird, dass bereits so viele Impfschäden anerkannt werden konnten und der Prozess – aus Sicht der Schweizer – besonders schnell sei. Dabei vergisst man zu erwähnen, wie viele abgelehnt wurden und wie viele noch immer auf Anerkennung hoffen und dafür kämpfen. Das war auch etwas, was Daniela Caviglia bis zuletzt viel Kraft raubte.

In dem Artikel zu dem Video heißt es, dass der deutsche Gesundheitsminister klar Stellung bezogen hätte – zu Gunsten der Impfgeschädigten. Dass er dies nur ein einziges Mal tat und dabei den Bogen zu Long-Covid spannte, das lässt man natürlich komplett außen vor (über das Thema Long-Covid haben wir hier und hier berichtet). So wie bei der traurigen und unter die Haut gehenden Geschichte von Daniela Caviglia (†56).

Aktueller Mainstreamartikel zu dem Suizid

In einem Artikel von Blick und MSN am 10.08.2023 von Michael Sahli heißt es:

Daniela Caviglia (†56) machte ihren Kampf gegen Long Covid und chronisches Erschöpfungssyndrom öffentlich. Am Montag hat sie ihrem Leiden ein Ende gesetzt. Daniela Caviglia (†56) nannte ihr Gebrechen die «Krankheit der Tausend Tode». Fast den ganzen Tag lag sie zuletzt im Bett, vertrug kein Licht, keine Gerüche, keine lauten Geräusche. Und fand trotzdem die Kraft, öffentlich über ihre Krankheit zu sprechen: das chronische Erschöpfungssyndrom (ME/CFS), eine Nachwirkung von Long Covid. Denn Caviglia wollte nicht, dass die rund 17 Millionen Menschen, die weltweit vom Erschöpfungssyndrom betroffen sind, vergessen oder als psychisch krank abgestempelt werden. Nun ist die Baselbieterin gestorben.

Der Mainstream verdreht die Tatsachen, obwohl er in einem weiteren, direkt darauf folgenden Absatz schreibt:

Aber sie sei seit dem Frühjahr 2022 zweimal schwer an Corona erkrankt – trotz Impfung, erzählte sie.

Sie nahm sich das Leben wegen der Nebenwirkungen der Corona-Impfung

Daniela Caviglia (†56, Kanton Basel-Landschaft) schreibt auf Twitter (X) über ihren Leidensweg und spricht am 27. Juni 2023 an, dass sie an der Corona-Impfung gestorben sein wird, bevor der Impfschaden anerkannt sein wird. Wir hatten schon einmal von einem Selbstmord hier auf dem Blog wegen eines Impfschadens berichtet. Auch ein junger Mann nahm sich das Leben aufgrund der Nebenwirkungen durch die Impfung.

Ich werde an den Folgen der Corona-Impfung gestorben sein, bevor mein #PostVac auch nur anerkannt wird 🤮

Bisher verschwieg ich, dass meine lebenzerstörende Erkrankung durch die Impfung während der #Zertifikatspflicht ausgelöst wurde. #MECFS #MEkills 27. Juni 2023 8:01

Wieso musste sie es bislang verschweigen, weil sie nur so auf Hilfe vertrauen konnte – wie es auch schon Mertens in einem aktuellen Interview ansprach? Wie hieß unser Artikel dazu: „Impfgeschädigte sollen den Impfzusammenhang leugnen, damit Kassen die Kosten übernehmen!“ Vermutlich änderte sie ihre Meinung dazu, weil sie wusste, dass sie sich mit Hilfe einer Sterbeorganisation umbringen werde?

Auf Twitter nannte sich Daniela Caviglia „Draussen_war_einmal“, ihr Nutzername war „@einfacheinemehr“:

Am 16.05.2023 spricht sie in einem Blick Interview noch davon, dass ihr die Ärzte ME/CFS nach der Infektion diagnostizierten: „Erst ein Jahr nach der Erkrankung wurde dann die Diagnose gestellt: ME/CFS – also ein chronisches Erschöpfungssyndrom nach einer Corona-Infektion.“ Interessant ist, dass in Deutschland diese Diagnose im Wahlprogramm der SPD, den Grünen und der FDP mit aufgeführt wurde. Nachfolgend einige wörtliche Zitate aus dem Blick Interview vom 16.05.2023, in dem sie noch nicht den Impfschaden erwähnt, aber indirekt von den schlimmen Symptomen der Impfung spricht:

Ich kann mich nur noch schwer konzentrieren und es gibt Tage, an denen ich kaum noch sprechen kann. Ich liege bis zu 22 Stunden pro Tag im Bett. Nur an sehr bewölkten Tagen verlasse ich das Haus – und auch dann nur mit Sonnenbrille und Hut. Auch auf Gerüche bin ich extrem sensibel. Mein Lebenspartner hat kürzlich im Bett neben mir Gummibärchen gegessen und vom Duft musste ich brechen. Daniela Caviglia (†56), 16.05.2023 Blick

Etwa mit Sport habe ich versucht, mich wieder auf den richtigen Weg zu bringen und mich fit zu machen. Aber jedes Mal, wenn ich auch nur eine Viertelstunde auf dem Crosstrainer war, ging es mir zwei Tage lang hundeelend und ich hatte wieder Corona-Symptome Daniela Caviglia (†56), 16.05.2023 Blick

Auf ihrem Blog spricht sie offen über ihre Erkrankung und das Leben nach einem Impfschaden. Wir sind sprachlos, wie es Menschen wie Michael Sahli (Blick) wagen, derartige Artikel zu veröffentlichen, ohne die aktuelle Position der Verstorbenen nur in Ansätzen zu erwähnen. Denn Daniela Caviglia sprach auf Twitter (X) inzwischen offen über den Impfschaden, wie Screenshots weiter unten beweisen. Sahli blendet dies vollkommen aus.

Am 7. August, also an dem Tag, an dem Sie ihren Suizid durch Exit „wählt“, schreibt sie:

Wer ist der Autor der diese Lügen verbreitet?

Bei Blick heißt es über den Angestellten: „Michael Sahli ist seit 2015 Reporter beim Blick und schreibt über alles, was die Menschen bewegt. Davor war er vier Jahre bei Radio 105 als Reporter und Moderator hinter dem Mikrofon.“ Wir finden dieser Angestellte, sollte dringend auf Twitter (X) Post hingewiesen werden und eine Richtigstellung gefordert werden.

Es ist für uns unfassbar und kaum zu ertragen, wie mit den Menschen, die darauf vertraut haben, umgegangen wird. Wir versuchen weiter darüber zu berichten und werden niemals schweigend dieses Unfassbare hinnehmen. Empathie ist der Schlüssel für vieles im Leben und wir werden weiterhin Empathie für diejenigen empfinden, welche vertraut haben. Wir bitten um respektvolle Kommentare, denn jeder macht Fehler. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft in dieser unfassbar schweren Zeit.